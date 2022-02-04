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كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 فبراير 2022, 02:54 مساء
كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما
المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني. (الإنترنت)
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علق المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المدرب الألماني يورغن كلوب، على وصول نجمي فريقه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه تابع بطولة أمم أفريقيا «عن كثب»، لمراقبة نجوم ليفربول المشاركين فيها، وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا.

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وأوضح كلوب: «البطولة مثلت إنجازا عظيما لصلاح وماني.. سيكون نهائيا مثيرا يوم الأحد.. أحدهم سيكون سعيدا للغاية، والآخر لن يكون سعيدا.. كلاهما لديه فرصة لتحقيق إنجاز عظيم».

وبشأن موعد عودة ماني وصلاح إلى الفريق الإنجليزي، أعطى كلوب تاريخا لا يبعد كثيرا عن موعد المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، مضيفا: «أعتقد أنهما سيكونان جاهزين لخوض مباراة ليستر سيتي الخميس المقبل.. الفائز منهما سيسافر أولا لبلاده للاحتفال مع الجماهير، ثم يعود يوم الثلاثاء أو الأربعاء».

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