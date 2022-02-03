بالصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن المنتخب المصري، من التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على الكاميرون، بركلات الترجيح في لقاء نصف نهائي البطولة الثالثة والثلاثين من النهائيات القارية.

وأنهى التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، في المباراة التي أُقيمت في ياوندي، واتجه المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة، بنتيجة (3-1).

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وسحل المنتخب المصري 3 ركلات ترجيحية عن طريق أحمد سيد زيزو ومحمد عبدالمنعم ومهند لاشين، فيما سجل فينسنت ابو بكر ركلة للمنتخب الكاميروني وأضاع زملائه 3 ركلات.

وتأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي بعد تغلبه على المغرب (2-1)، فيما صعد منتخب الكاميرون بالفوز على غامبيا (2-0).

ويلعب المنتخب المصري أمام السنغال في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية، فيما يواجه الكاميرون، بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث.

منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون.(الإنترنت)

منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون.(الإنترنت)

منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون.(الإنترنت)

منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون.(الإنترنت)

منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون.(الإنترنت)