«كاف» يفرج عن لاعب منتخب مصر قبل نهائي الأمم الأفريقية أمام السنغال

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرارات لجنة الاستئناف، بعد الطعن الذي تقدم به اتحاد الكرة المصري على قرارات لجنة الانضباط بعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتقرر إلغاء عقوبة إيقاف لاعب منتخب مصر مروان داوود لمباراتين، ليصبح اللاعب متاحًا لمواجهة السنغال، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

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في الوقت نفسه، تم رفض جميع الطلبات الأخرى وتأكيد باقي قرار لجنة الانضباط، ليستمر إيقاف مساعد كارلوس كيروش روجير دي سا لمدة أربع مباريات، كما تم تخفيض العقوبة المالية الموقعة على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلى 50 ألف دولار بدلًا من 100 ألف دولار بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب.

وقررت لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دولارعلى الاتحاد المصري لكرة القدم، منها 25 ألف دولار معلقة بشرط عدم إدانتهم بارتكاب واقعة مماثلة أثناء البطولة.