«ليفربول» الحاضر الغائب في سعي «صلاح وماني» لمعانقة المجد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

تترقب جماهير الكرة العالمية المواجهة المصيرية المنتظرة بين ثنائي «ليفربول» الإنجليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، خلال اللقاء الذي يجمعهما مع منتخبي بلديهما، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن نهائي بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ويتطلع نجما «ليفربول» لحسم المواجهة المرتقبة، ومعانقة المجد بالعودة إلى قلعة «الريدز» وهو متوج باللقب الأفريقي الذي سيكون الثامن لـ«صلاح» والأول لـ«ماني»، قبل أن يلتقي الثنائي أيضًا في أواخر شهر مارس المقبل، مرتين في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لمونديال «قطر 2022».

وسيكون نهائي «كان» اللقاء الثالث بين اللاعبين بقميصي مصر والسنغال، حيث التقى اللاعبان في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2015، وفازت السنغال ذهابًا وإيابًا (2–0) و(1–0)، وكان صلاح حينها في «تشيلسي»، بينما كان ماني في «ساوثهامبتون».

وتمثل مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية أهمية خاصة للنجمين صلاح وماني، إذ يبحث كل منهما عن لقبه الأول بعدما جربا أيضًا مرارة فقدان اللقب في اللحظة الأخيرة.

ووصل صلاح مع منتخب مصر لنهائي نسخة 2017 في الغابون وخسر أمام الكاميرون، بينما فقد ماني اللقب بعد خسارة السنغال أمام الجزائر في القاهرة في نسخة 2019.

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ويتصدر محمد صلاح حاليًا قائمة الهدافين الأفارقة في «البريميرليغ» برصيد 113 هدفًا، ويعتبر ساديو ماني أبرز منافسيه حاليًا برصيد 103 أهداف، كما توج اللاعبان معًا بلقب هداف «البريميرليغ» موسم 2018-2019 (22 هدفًا)، بينما انفرد صلاح بصدارة هدافي المسابقة في 2017-2018 (32 هدفًا).

ويدور صراع الأفضل في «ليفربول» غالبًا بين الثنائي صلاح وماني في السنوات الأخيرة، فمنذ انضمام «صلاح» للريدز في صيف 2017 خطف الأضواء من النجم السنغالي الذي كان اللاعب الأبرز للفريق، وأحرز صلاح مع «ليفربول» 148 هدفًا في جميع البطولات وصنع 56 هدفًا خلال مشاركته في 229 مباراة، أما ماني فأحرز 107 أهداف وصنع 44 بعد مشاركته في 244 مباراة مع «الريدز» في كل المسابقات.