منتخب مصر يقترب من هذا التشكيل في نهائي الأمم الأفريقية أمام السنغال

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، على لقب بطولة الأمم الأفريقية رقم 33 المقامة في الكاميرون.

يتطلع قائد «الفراعنة» نجم «ليفربول»، محمد صلاح، لتحقيق اللقب الأهم في مسيرته الرياضية، ويحمل صلاح آمال الجماهير المصرية في التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخ منتخب «الفراعنة»، والأولى منذ 12 عامًا.

ويقترب الجهاز الفني لـ«الفراعنة» بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني من إعلان تشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع سيلجأ إلى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومحمود حمدي «الونش» وأحمد أبو الفتوح، وفي خط الوسط يضم محمد النني وحمدي فتحي وعمرو السوليه، مع ثبات خط الهجوم بمحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

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وواجه كيروش الذي سيغيب عن حضور النهائي من مقاعد الإدارة الفنية، بسبب طرده في مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون، أزمة كبرى في الجبهة اليمنى، بعد إصابة المدافع الأيمن الأساسي أكرم توفيق في بداية البطولة بقطع في الرباط الصليبي، كما سيغيب بديله عمر كمال عبد الواحد، بسبب الإيقاف للإنذار الثاني، ليبقى الاستعانة بالأوراق البديلة المتاحة أبرزها إتاحة الفرصة للصاعد الشاب إمام عاشور، في مركز الظهير الأيمن.



ويبقى محمد عبد المنعم الخيار الأبرز في مركز قلب الدفاع بجانب محمود حمدي «الونش» بعد غياب أحمد حجازي للإصابة أيضًا في البطولة.

وتأهل منتخب مصر ممثل العرب في النهائي على حساب البلد المنظم الكاميرون، عبر ركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بالنتيجة ذاتها (3-1) خلال مجريات اللقاء.