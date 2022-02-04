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أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب السنغال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 فبراير 2022, 03:17 مساء
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب السنغال
رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو. (الإنترنت)
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حرص رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، على توجيه رسالة تهنئة إلى منتخبي مصر والسنغال، بعد صعودهما إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا بالكاميرون.

وقال «إيتو» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا لمنتخبي مصر والسنغال بعد الصعود للنهائي، أتطلع للاستمرار في الاحتفال بالكرة الأفريقية نهاية هذا الأسبوع».

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كما وجه إيتو رسالة إلى منتخب بلاده: «برافو لمنتخب الأسود التي لا تقهر على الأداء الرائع في الكان.. لم نتمكن من الوصول إلى النهائي، لكننا أظهرنا كفريق للعالم ما نستطيع نحن أبناء الكاميرون فعله، الخروج ليس نهاية المطاف».

ويلتقي المنتخب المصري، منافسه السنغال بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما أطاح بالكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهل منتخب السنغال بعد الفوز في نصف النهائي على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1.

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