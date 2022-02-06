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منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 07:07 مساء
منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية
أبوجبل وميندي. (أرشيفية : الإنترنت)
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تشهد المواجهة المصيرية المنتظرة بين منتخبي مصر والسنغال، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن نهائي بطولة الأمم الأفريقية رقم 33 المقامة في الكاميرون، منافسة خاصة بين حارسي المرمى، محمد أبوجبل حارس منتخب مصر، وإدوارد ميندي حارس المنتخب السنغالي في ظل حالة التألق للثنائي خلال مجريات البطولة.

على مستوى الأرقام، فتبدو الأمور متشابهة بشكل كبير بين الحارسين؛ حيث لعب كل منتخب ست مباريات قبل مباراة النهائي واستقبلا هدفين كما أن كلًا منهما لم يبدأ البطولة بشكل أساسي، حيث شارك أبوجبل بعد إصابة محمد الشناوي، بينما غاب ميندي عن أول مباراة، بسبب الإصابة بفيروس «كورونا».

وعلى الرغم من حالة التألق التي يعيشها أبوجبل مع «الفراعنة» من خلال تصديه لركلات الترجيح الحاسمة في مباراتين سواء أمام كوت ديفوار أو الكاميرون؛ فإن ميندي يبقى نقطة قوة في تشكيلة منتخب «أسود التيرانغا»، خاصة بعد فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم مع ناديه «تشيلسي» الإنجليزي.

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وسيكون لحارسي المرمى «أبوجبل وميندي» كلمة بشكل كبير في حسم اللقب الثامن لـ«الفراعنة» أو الأول لـ«أسود التيرانغا» في المباراة النهائية.

وفاز السنغالي إدوارد ميندي، حارس «تشيلسي» الإنجليزي، بجائزة «ذا بيست» لأفضل حارس مرمى في العالم 2021، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فوز إدوارد ميندي بالجائزة، بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي.

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