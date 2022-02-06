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العرش الأفريقي بين استحواذ «أحفاد الفراعنة» وفرصة «أسود التيرانغا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 05:23 مساء
العرش الأفريقي بين استحواذ «أحفاد الفراعنة» وفرصة «أسود التيرانغا»
كأس الأمم الأفريقية. (أرشيفية : الإنترنت)
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عندما يلتقي المنتخبان المصري والسنغالي، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 33، سيكون كل من المنتخبين على موعد مع كتابة التاريخ، من خلال تحقيق الخطوة الأخيرة في الصراع على اللقب القاري.

يصطدم «أحفاد الفراعنة» بنظيره «أسود التيرانغا» على استاد «أوليمبي» بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في أول مواجهة بين الفريقين بنهائي البطولة، رغم التقاء الفريقين أربع مرات سابقة على مدار تاريخ البطولة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويتطلع كل من المنتخبين إلى كتابة التاريخ عبر هذه المواجهة في الأراضي الكاميرونية؛ حيث يحلم «الفراعنة» بتعزيز رقمهم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، والفوز بالبطولة للمرة الثامنة في التاريخ، فيما يأمل «أسود داكار» في الفوز باللقب القاري للمرة الأولى، بعدما عاندهم الحظ مرتين سابقتين وصل فيها الفريق للنهائي.

ويستحوذ «الفراعنة» على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب القاري برصيد سبعة ألقاب، أحرزها الفريق في 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

ويدعم طموح «الفراعنة» أن الفريق شق طريقه إلى النهائي بعد ثلاثة اختبارات صعبة في الأدوار الإقصائية، اختلفت معها وجهة نظر المتابعين للفريق، بعد البداية المتواضعة في دور المجموعات.

وكسب «الفراعنة» الرهان في الأدوار الإقصائية، وتغلبوا على فارق اللياقة البدنية مع منافسيهم، واجتازوا أفيال كوت ديفوار في دور الستة عشر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم فازوا على المنتخب المغربي في دور الثمانية (2-1) في الوقت الإضافي أيضًا، قبل الإطاحة بالأسد الكاميروني صاحب الأرض من المربع الذهبي بركلات الترجيح أيضًا، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأكد أحفاد «الفراعنة» قدرتهم على ترك بصمة في البطولة، من خلال اجتياز ثلاثة من أقوى المنتخبات التي كانت مرشحة للفوز باللقب، وأصبح أمل الفريق حاليًا هو إسقاط ضحية جديدة في طريقه نحو منصة التتويج باللقب الثامن، رغم الإصابات العديدة التي ضربت الفريق خلال الأدوار الإقصائية.

ويقف التاريخ في صف «الفراعنة» من حيث نسبة النجاح في المباريات النهائية للبطولة، حيث فاز الفريق باللقب سبع مرات سابقة، فيما احتل المركز الثاني مرتين في 1962 و2017، علمًا بأن الفريق أحرز اللقب في 1959 دون خوض مباراة نهائية حيث أقيمت البطولة وقتها بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الثلاثة المشاركة في تلك النسخة.

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وفي المقابل، خسر المنتخب السنغالي اللقب في كل من النسختين اللتين بلغ فيهما النهائي في العامين 2002 و2019 رغم الترشيحات القوية التي رافقت الفريق إلى البطولة في كل من النسختين.

ومع بلوغه المباراة النهائية في النسخة الحالية، أصبح المنتخب السنغالي هو الفريق الأكثر وصولًا للنهائي دون الفوز بلقب البطولة.

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