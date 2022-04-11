Atwasat

كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 12:50 مساء
كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)
زيت المحرك (الإنترنت)
alwasat radio

تعتبر زيوت السيارة أحد العوامل الرئيسية التي تحافظ على عمر السيارة وتجعلها تعمل بأكثر كفاءة ممكنة في حالة مراعاة الصيانة الدورية والتأكد من القياسات السليمة لها.

في هذا الملف جمعنا لك كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك.

أسباب اختلاط زيت المحرك بماء التبريد
زيت المحرك هو الدرع الحامية لأجزاء المحرك من التآكل بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ولكن في حال اختلاط زيت المحرك بماء التبريد في السيارة، فإن ذلك يعني وجود مشكلة ليست بسيطة.

إضاءة لمبة تحذير زيت المحرك عند التوقف.. إليك الأسباب
أحيانا تظهر لمبة الزيت عند التوقف بالسيارة سواء في إشارة المرور أو في غيرها، أي أن اللمبة تظهر عند رفع القدم من على دواسة البنزين فقط.

مؤشرات تدل على تلف زيت المحرك
إهمال تغيير زيت المحرك في المواعيد المقررة له يلحق بالسيارة أضرارا جسيمة، حيث يشكل زيت المحرك أهم الوسائل التي تساعد على الحفاظ على جودة المحرك وحمايته من التعرض إلى أي أضرار، وتتلخص مهمة الزيت في الحد من الاحتكاك بين أجزاء المحرك، كما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة المحرك، ويعمل أيضًا على امتصاص الشوائب.

ماذا يحدث لو زادت كمية الزيت بالمحرك؟
إليك ما يحدث عند زيادة كمية الزيت في المحرك مع معرفة دور الزيت الذي يقوم به ودورته في المحرك ودوره في حماية السيارة من التلف.

ما هي فترة صلاحية زيت المحرك؟
زيت المحركات له فترة صلاحية محددة مثل باقي أجزاء السيارة المختلفة، وذلك لكي يؤدي عمله على نحو صحيح من تزييت وتشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك.

احذر استبدال زيت ناقل الحركة بزيت المحرك
أهم الأجزاء التي تعتمد على الزيوت في عملها هي المحرك وناقل الحركة، وقد يطرح أحدكم سؤلاً بـ هل يصلح استخدام زيت ناقل الحركة كبديل لزيت المحرك في الحالات الضرورية؟
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين
نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات ...
هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين

هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة الثانية

الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة ...
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين

دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس

«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما

السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما

«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين

شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟

أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات
حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات
«بي واي دي» تقتحم سوق السيارات الكهربائية
«بي واي دي» تقتحم سوق السيارات الكهربائية
بالفيديو: نسخة رياضية جبارة من «تويوتا كورولا»
بالفيديو: نسخة رياضية جبارة من «تويوتا كورولا»
الأسواق تستعد لتحفة في عالم المركبات الرباعية الدفع (فيديو)
الأسواق تستعد لتحفة في عالم المركبات الرباعية الدفع (فيديو)
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)...
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية...
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)...
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «تويوتا»
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «تويوتا»...
«كيا» تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة (فيديو)
«كيا» تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة (فيديو)...
المزيد
كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)
كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)...
دليلك الشامل لصيانة الإطارات والحفاظ عليها (ملف)
دليلك الشامل لصيانة الإطارات والحفاظ عليها (ملف)...
«تيسلا» تفتتح مصنعا ضخما في تكساس
«تيسلا» تفتتح مصنعا ضخما في تكساس...
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة...
الأسواق تستعد لتحفة في عالم المركبات الرباعية الدفع (فيديو)
الأسواق تستعد لتحفة في عالم المركبات الرباعية الدفع (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط