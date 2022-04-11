كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)

القاهرة - بوابة الوسط

تعتبر زيوت السيارة أحد العوامل الرئيسية التي تحافظ على عمر السيارة وتجعلها تعمل بأكثر كفاءة ممكنة في حالة مراعاة الصيانة الدورية والتأكد من القياسات السليمة لها.

في هذا الملف جمعنا لك كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك.

أسباب اختلاط زيت المحرك بماء التبريد

زيت المحرك هو الدرع الحامية لأجزاء المحرك من التآكل بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ولكن في حال اختلاط زيت المحرك بماء التبريد في السيارة، فإن ذلك يعني وجود مشكلة ليست بسيطة.

إضاءة لمبة تحذير زيت المحرك عند التوقف.. إليك الأسباب

أحيانا تظهر لمبة الزيت عند التوقف بالسيارة سواء في إشارة المرور أو في غيرها، أي أن اللمبة تظهر عند رفع القدم من على دواسة البنزين فقط.

مؤشرات تدل على تلف زيت المحرك

إهمال تغيير زيت المحرك في المواعيد المقررة له يلحق بالسيارة أضرارا جسيمة، حيث يشكل زيت المحرك أهم الوسائل التي تساعد على الحفاظ على جودة المحرك وحمايته من التعرض إلى أي أضرار، وتتلخص مهمة الزيت في الحد من الاحتكاك بين أجزاء المحرك، كما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة المحرك، ويعمل أيضًا على امتصاص الشوائب.

ماذا يحدث لو زادت كمية الزيت بالمحرك؟

إليك ما يحدث عند زيادة كمية الزيت في المحرك مع معرفة دور الزيت الذي يقوم به ودورته في المحرك ودوره في حماية السيارة من التلف.

ما هي فترة صلاحية زيت المحرك؟

زيت المحركات له فترة صلاحية محددة مثل باقي أجزاء السيارة المختلفة، وذلك لكي يؤدي عمله على نحو صحيح من تزييت وتشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك.

احذر استبدال زيت ناقل الحركة بزيت المحرك

أهم الأجزاء التي تعتمد على الزيوت في عملها هي المحرك وناقل الحركة، وقد يطرح أحدكم سؤلاً بـ هل يصلح استخدام زيت ناقل الحركة كبديل لزيت المحرك في الحالات الضرورية؟

