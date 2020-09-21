ما هي فترة صلاحية زيت المحرك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 12:14 مساء
زيت المحركات له فترة صلاحية (الإنترنت)

يساعد زيت المحرك على كفاءة عمل محرك السيارة، ويحافظ عليه من التلف لفترة أطول.

ويقوم زيت المحرك بدور مهم في uديد الوظائف الضرورية داخل المحرك، أهمها الحفاظ على مكونات المحرك وتنظيفها من الملوثات والرواسب وآثار الاحتكاكات الميكانيكية الضارة، حسب «موتوراتي».

وبحسب تقرير لمجلة «Classic Cars» الألمانية، فإن زيت المحركات له فترة صلاحية محددة مثل باقي أجزاء السيارة المختلفة، وذلك لكي يؤدي عمله على نحو صحيح من تزييت وتشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك.

وتقول المجلة أيضًا إن زيت المحرك يظل صالحًا في العبوات المغلقة لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لكن مع الأخذ في الاعتبار أنه بمجرد فتح العبوة يجب استخدامها في غضون ستة أشهر.

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