ماذا يحدث لو زادت كمية الزيت بالمحرك؟

نقدم إليك بالفيديو ماذا يحدث عند زيادة كمية الزيت في المحرك مع معرفة دور الزيت الذي يقوم به ودورته في المحرك ودوره في حماية السيارة من التلف. شاهد معنا الفيديو وتعرف على هذه النقاط، وذلك وفقًا لقناة «سيارتك مع عبد الحق» على موقع «يوتيوب».



