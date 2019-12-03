ماذا يحدث لو زادت كمية الزيت بالمحرك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 10:47 صباحا
نقدم إليك بالفيديو ماذا يحدث عند زيادة كمية الزيت في المحرك مع معرفة دور الزيت الذي يقوم به ودورته في المحرك ودوره في حماية السيارة من التلف. شاهد معنا الفيديو وتعرف على هذه النقاط، وذلك وفقًا لقناة «سيارتك مع عبد الحق» على موقع «يوتيوب».
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