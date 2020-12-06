احذر استبدال زيت ناقل الحركة بزيت المحرك

تعتبر الزيوت من الأمور الرئيسية التي تعتمد عليها السيارات في عملية التشغيل والحركة، حيث إن هناك الكثير من الأجزاء الهامة في السيارة تعتمد على الزيوت من أجل العمل بشكل أفضل وكفاءة عالية.

أهم الأجزاء التي تعتمد على الزيوت في عملها هي المحرك وناقل الحركة، وقد يطرح أحدكم سؤلاً بـ هل يصلح استخدام زيت ناقل الحركة كبديل لزيت المحرك في الحالات الضرورية؟

هل هناك فترة صلاحية محددة لزيت المحرك؟

- نجد الإجابة لدى خبراء السيارات حول هذا السؤال المهم جدًا بالقول القطعي بأنه لا يمكن استخدام زيت ناقل الحركة بديلاً لزيت المحرك، بسبب وجود اختلاف في خصائص ومهام كل نوع بما يتلاءم مع طبيعة عمله.

- فعند الحديث عن زيت المحرك فهو يتميز بقدرته الفائقة على تحمل درجات الحرارة العالية على عكس زيت ناقل الحركة الذي لا يتحمل هذه الحرارة، كما أن زيت المحرك له درجة لزوجة معينة لتزليق التروس المعدنية الداخلية للمحرك لا يوفرها زيت القير، كذلك فإن درجة لزوجة زيت ناقل الحركة مختلفة تمامًا عن درجة لزوجة زيت المحرك مما يجعل عملية التبديل بينهما غير ممكنة تحت أي ظرف من الظروف.

- كما يعمل زيت المحرك على امتصاص الأوساخ والشوائب الناتجة عن عملية الاحتكاك والحرارة الشديدة داخل المحرك، لذا يتم تغيير زيت المحرك عند قطع مسافة من 3000 كم إلى 10000 كم تقريباً، وفقاً لنوع الزيت المستخدم، في المقابل نجد أن زيت ناقل الحركة يتم تغييره غالباً بعد قطع مسافة 60000 كم ولا يمتص الأوساخ والشوائب.

- ولذلك متابعونا الأعزاء نرى أنه لا يمكن استخدام زيت ناقل الحركة بدلاً عن زيت المحرك حتى في حالات الطوارئ، وذلك كي لا يتسبب في أي ضرر لمحرك سيارتك.