مؤشرات تدل على تلف زيت المحرك

إهمال تغيير زيت المحرك في المواعيد المقررة له يلحق بالسيارة أضرارًا جسيمة، حيث يشكل زيت المحرك أهم الوسائل التي تساعد على الحفاظ على جودة المحرك وحمايته من التعرض إلى أي أضرار، وتتلخص مهمة الزيت في الحد من الاحتكاك بين أجزاء المحرك، كما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة المحرك، ويعمل أيضًا على امتصاص الشوائب وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

المؤشرات التي تدل على تلف زيت المحرك، والتي في حال ملاحظتها يجب تغييره على الفور، وهي كما يأتي:

- إضاءة لمبة تحذير الزيت

تعد إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة عدادات القيادة من أقوى المؤشرات على وجود مشكلة في ضغط الزيت في المحرك، وفي حال ظهور هذه اللمبة يجب التوقف على الفور وفحص الزيت.

- لون الزيت

من المتعارف أن لون زيت المحرك الأساسي هو اللون البني أو العسلي الفاتح، لكن مع مرور الوقت وعدم تغيير الزيت لفترات طويلة، يتحول لون الزيت إلى الأسود القاتم نتيجة امتلائه بالشوائب وتعرضه للاحتراق، وهو ما يدل على تلفه.

- صوت ضجيج

من مهام الزيت الرئيسية هي تزييت الأجزاء الداخلية المعدنية في المحرك ومنع احتكاكها، لكن عدم تغيير الزيت يؤدي إلى فقده خصائصه ولزوجته، مما يسبب احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك، والذي يتسبب بدوره في صدور أصوات مزعجة، وفي حال عدم تغيير الزيت فإنه يتسبب في تكسير وتلف الأجزاء الداخلية للمحرك.

- خروج دخان من العادم

في حال ملاحظة قائد السيارة خروج دخان أبيض من العادم، فإنه يدل على وجود تلف في الأجزاء الداخلية للمحرك، والتي يكون السبب الرئيسي لها عدم تغيير الزيت في مواعيده.