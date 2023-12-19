  • Alwasat News
Atwasat

«أوبن إيه آي» تنشئ فريقا لتحديد مخاطر الذكاء الصناعي ومنعها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 12:48 مساء
«أوبن إيه آي» تنشئ فريقا لتحديد مخاطر الذكاء الصناعي ومنعها
شعارا «أوبن إيه آي» وبرنامجها للذكاء الصناعي «تشات جي بي تي» 4 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أنشأت شركة «أوبن إيه آي» فريقا مخصصا لتحديد المخاطر المتعلقة بالذكاء الصناعي ومنعها، وسيستند الفريق إلى إطار عمل تحدده وثيقة نُشرت الإثنين تحدد نطاقه وإجراءاته.

وستهتم هذه المجموعة الجديدة بشكل أساسي بما يسمى بالنماذج الطليعية، التي تُطوّر حاليا وتتفوق بقدراتها على البرامج الأكثر تقدما في مجال الذكاء الصناعي، ما قد يؤدي إلى تعليق إطلاق نموذج للذكاء الصناعي إذا اعتُبر خطرا للغاية، حسب وكالة «فرانس برس».

«تشات جي بي تي» أصبح قادرا على استخراج المعلومات في «الوقت الفعلي» لها
ميكروسوفت ستتولى منصب مراقب دون تصويت في مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي»

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من إقالة مبتكر واجهة المحادثة «تشات جي بي تي» سام ألتمان الذي أعيد إلى منصبه بعد بضعة أيام.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن أعضاء في مجلس الإدارة أخذوا على ألتمان تفضيله التطوير السريع لـ«أوبن إيه آي» حتى لو كان ذلك على حساب انتهاكات محتملة قد يتحمل مسؤوليتها الذكاء الصناعي.

وسيقود فريق الاستعداد الباحث في علوم الكمبيوتر ألكسندر مادري، وهو في إجازة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، حيث يعمل أستاذا، بحسب رسالة نشرها الأكاديمي الاثنين على منصة «إكس» (تويتر سابقا).

وقال مسؤولو «أوبن إيه آي» في الوثيقة «نعتقد أن الدراسة العلمية لمخاطر الكوارث الناشئة عن الذكاء الصناعي غير كافية على الإطلاق»، معتبرين أن إنشاء إطار عمل من شأنه أن «يساعد في سد هذه الفجوة».

تحديد مستوى المخاطر أربع فئات
وسيعمد الفريق إلى تقويم كل نموذج جديد وتحديد مستوى المخاطر الناجمة عنه في أربع فئات رئيسية، ويتعلق الأول بالأمن السيبراني وقدرة النموذج على تنفيذ هجمات معلوماتية واسعة النطاق، أما الثاني فسيقيس ميل البرنامج للمساعدة في إنشاء خليط كيميائي، أو كائن حي (مثل فيروس) أو سلاح نووي، وجميع العناصر من المحتمل أن تكون ضارة بالبشر.

وتتعلق الفئة الثالثة بقدرة النموذج على الإقناع، أي إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على السلوك البشري، وترتبط الفئة الأخيرة من المخاطر بالاستقلالية المحتملة للنموذج، أي تحديد ما إذا كان يمكنه أن يفلت من سيطرة المبرمجين الذين أنشأوه.

وبمجرد تحديد المخاطر، ستُقدّم إلى المجموعة الاستشارية للسلامة، وهو كيان جديد سيرفع توصيات إلى سام ألتمان أو أي شخص يعيّنه، وسيقرر رئيس «أوبن إيه آي» بعد ذلك التعديلات الممكنة التي ستُجرى على النموذج لتقليل المخاطر المرتبطة به.

وسيُبقى مجلس الإدارة على اطلاع وبإمكانه أن يبطل قرارا صادرا عن الإدارة. وهذا هو الضمان الممنوح للمديرين، بعد الفصول المثيرة لمغادرة سام ألتمان الموقتة التي أثارت انتقادات شككت بمشروعية مجلس الإدارة.


 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
■  محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا 
■  «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن
■  بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
■  حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات
■  «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
■  التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
■  ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها

الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ...
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «هواسونغ-18»

رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز ...
بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)

تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)
البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية

البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان ...
كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني

«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها ...
في سابقة من نوعها.. الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا رسميا مع «إكس»
في سابقة من نوعها.. الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا رسميا مع «إكس»
«أبل» تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع
«أبل» تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين...
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب...
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» ......
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا...
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ...
المزيد
«ألفابت» المالكة «غوغل» ستدفع 700 مليون دولار في تسوية مرتبطة بمكافحة الاحتكار
«ألفابت» المالكة «غوغل» ستدفع 700 مليون دولار في تسوية ......
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات ......
«أوبن إيه آي» تنشئ فريقا لتحديد مخاطر الذكاء الصناعي ومنعها
«أوبن إيه آي» تنشئ فريقا لتحديد مخاطر الذكاء الصناعي ومنعها...
«أبل» تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع
«أبل» تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة ......
في سابقة من نوعها.. الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا رسميا مع «إكس»
في سابقة من نوعها.. الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا رسميا مع ......
المزيد