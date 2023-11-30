ميكروسوفت ستتولى منصب مراقب دون تصويت في مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سام ألتمان الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ميكروسوفت، في أول رسالة رسمية له بعد توليه زمام الأمور في الشركة، الأربعاء، أن ميكروسوفت ستتولى منصب مراقب دون تصويت في مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي».

ويعني منصب المراقب أن ممثل ميكروسوفت يمكنه حضور اجتماعات مجلس إدارة «أوبن إيه آي» والوصول إلى المعلومات السرية، ولكن ليس لديه حقوق التصويت في المسائل بما في ذلك انتخاب أو اختيار المديرين، وفقا لوكالة «رويترز».

قال الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت ساتيا ناديلا، الذي قام بتعيين ألتمان بعد الإطاحة به، في وقت سابق إن الإدارة في «تشات جي بي تي» بحاجة إلى التغيير.

يذكر أن ميكروسوفت هي الشريك الرئيسي لـ«أوبن إيه آي»، حيث ساهمت بأكثر من 10 مليارات دولار مقابل حصة أقلية كبيرة، ولم يكن لها دور في مجلس إدارة الشركة حتى الآن، وتقوم شركة «أوبن إيه آي» بإعادة تشكيل مجلس إدارتها بعد فترة من الاضطرابات التي أثارت تساؤلات حول تقييمها وهيكل الشركة غير المعتاد، حيث يسيطر مجلس إدارة غير ربحي على الشركة الربحية.

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دخلت الشركة في أزمة عندما جرى طرد ألتمان وزميله المؤسس المشارك جريج بروكمان من مجلس الإدارة في 17 نوفمبر، وأدى تمرد الموظفين والمستثمرين إلى الضغط على أعضاء مجلس الإدارة الأربعة المتبقين، وعودة المؤسسين المشاركين إلى مجلس الإدارة.

كجزء من صفقة إعادة ألتمان وبروكمان، ترك ثلاثة مديرين متبقين مجلس الإدارة، وهم رائدة الأعمال في مجال التكنولوجيا تاشا ماكولي، وهيلين تونر من مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة، وإيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك الثالث لشركة «أوبن إيه آي» وكبير العلماء في الشركة، ولم يتبق سوى مدير واحد فقط من مجلس الإدارة الأولي المكون من ستة أشخاص وهو آدم دانجيلو، الرئيس التنفيذي لخدمة الأسئلة والأجوبة (Quora).

إجراء تحقيق مستقل في الأحداث المحيطة بإقالة ألتمان المفاجئة

وسيعود ألتمان وبروكمان إلى منصبيهما كرئيس تنفيذي ورئيس للشركة على التوالي، لكنهما لن يستعيدا منصبيهما في مجلس الإدارة، وهو أحد شروط المديرين المنتهية ولايتهم، إلى جانب إجراء تحقيق مستقل في الأحداث المحيطة بإقالة ألتمان المفاجئة. بحسب شخص مطلع على المفاوضات.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة (Salesforce) بريت تايلور يوم الأربعاء: «ينصب تركيز مجلس الإدارة على استقرار الشركة، وبناء مجلس إدارة مؤهل ومتنوع، وتعزيز إجراءات الحوكمة بما يتوافق مع أهمية وتعقيد مهمة (أوبن إيه آي)».

وأضاف: «عندما ننتهي من هذه المهام الانتقالية، أنوي التنحي وترك الإشراف على «أوبن إيه آي» في أيدٍ أمينة لزملائي في مجلس الإدارة».