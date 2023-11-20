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إيميت شير يؤكد تعيينه رئيسا تنفيذيا موقتا لـ«أوبن إيه آي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 01:58 مساء
إيميت شير يؤكد تعيينه رئيسا تنفيذيا موقتا لـ«أوبن إيه آي»
رئيس «اوبن ايه اي» سام التمان في سان فرانسيسكو 16 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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أكد إيميت شير المؤسس المشارك لخدمة «تويتش» تعيينه رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة «اوبن ايه اي»، اليوم الإثنين، بعد أيام من إقالة مؤسس شركة الذكاء الصناعي سام ألتمان، وقال على منصة «إكس» «تلقيت اليوم مكالمة تدعوني إلى التفكير في فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة: أن أصبح الرئيس التنفيذي الموقت لـ«اوبن ايه اي». بعد التشاور مع عائلتي والتفكير في الأمر لساعات قليلة فقط، قبلتُ» بالعرض.

وأقيل ألتمان الوجه البارز في سيليكون فالي من منصبه كرئيس لشركة «اوبن ايه اي» التي أطلقت «تشات جي بي تي» قبل عام، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن صريحا معه، وردا على إقالته، أعلن رئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان وهو أحد مؤسسي الشركة استقالته، حسب وكالة «فرانس برس».

-إقالة رئيس شركة «أوبن إيه آي»
-سام ألتمان رائد في الذكاء الصناعي وصاحب مشاريع ناجح استغنت عنه «أوبن إيه آي»

ونفى شير في منشوره أن يكون ألتمان أقيل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، موضحا «قبل أن أقبل بالوظيفة، تحققت من الأسباب التي كانت وراء التغيير. لم يقل مجلس الإدارة سام بسبب أي خلاف محدد بشأن السلامة، كان تبريره مختلفا تماما عن ذلك»، متابعا «لست مجنونا لتولي هذه الوظيفة من دون دعم مجلس الإدارة لتسويق نماذجنا الرائعة».

وقبل ساعة من إعلان شير، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ميكروسوفت» ساتيا ناديلا أنه سيعين ألتمان لقيادة فريق للبحوث حول الذكاء الصناعي في المجموعة.

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