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إقالة رئيس شركة «أوبن إيه آي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 10:26 صباحا
إقالة رئيس شركة «أوبن إيه آي»
سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة «أوبن إيه آي» الرائدة في تطوير تقنيات ونماذج الذكاء الصناعي، التي أطلقت منصة «تشات جي بي تي» قبل عام، إقالة رئيسها التنفيذي، سام ألتمان. وقال مجلس إدارة الشركة، في بيان، إنه لم يعد يثق في قدرة سام على مواصلة قيادة الشركة، بعد التأكد من عدم صراحته دائما في اتصالاته مع المجلس.

وأضاف: «رحيل سام ألتمان من منصبه يأتي بعد عملية مراجعة دقيقة أجراها مجلس الإدارة، التي خلصت إلى أنه لم يكن صريحا دائما في اتصالاته مع المجلس، مما أعاق قدرته على ممارسة مسؤولياته، وهو ما نتج منه عدم ثقة مجلس الإدارة في قدرته على الاستمرار رئيسا تنفيذيا للشركة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وعُيّنت المديرة التقنية لـ«أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، التي تعمل فيها منذ خمس سنوات، رئيسة موقتة للشركة ريثما تنتهي عملية البحث عن رئيس دائم.

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من جهته، كتب سام ألتمان (38 عاما) على منصة «إكس»: «استمتعت بالوقت الذي أمضيته في«أوبن إيه آي». لقد كان بمثابة تحول بالنسبة لي على المستوى الشخصي، وآمل أن يكون للعالم أيضا».

وأعلن رئيس مجلس الإدارة، غريغ بروكمان، وهو أحد مؤسسي الشركة، استقالته على «إكس»، رداً على إقالة ألتمان، بعدما أكدت «ميكروسوفت»، في وقت سابق، أنه سيترك منصبه لكنه سيبقى عضوا في طاقم العمل.

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