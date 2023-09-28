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«تشات جي بي تي» أصبح قادراً على استخرج المعلومات في «الوقت الفعلي» لها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 02:42 مساء
«تشات جي بي تي» أصبح قادراً على استخرج المعلومات في «الوقت الفعلي» لها
صورة تعبيرية تمثّل أداة المحادثة القائمة على الذكاء الصناعي «تشات جي بي تي». (أ ف ب)
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انتقل برنامج الذكاء الصناعي التوليدي «تشات جي بي تي» إلى مرحلة جديدة ومهمة، حيث صار في إمكانه استخراج بيانات مباشرة من الإنترنت، وجمع المعلومات المحدّثة منها في الوقت الفعلي، على ما أعلنت شركة «أوبن إيه آي». 

فالإجابات التي يوفرها البرنامج عن أسئلة المستخدمين باللغة اليومية كانت قبل اليوم تستند إلى قاعدة بيانات كبيرة، لكنّ أحدثُها يعود إلى العام 2021، مما يقلل من دقّة وشمولية عناصر الإجابة التي يوفّرها روبوت المحادثة الذي خطف الأضواء منذ إطلاقه في الثاني من نوفمبر الماضي، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

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 وسبق لشركة «أوبن إيه آي» أن أطلقت صيغة استخراج المعلومات من الإنترنت لقاء اشتراكات مدفوعة في «تشات جي بي تي»، لكنها علّقت العمل بها بعدما تمكّن عدد من المستخدمين من التحصل مجاناً على محتويات عبر الإنترنت يُفترض بها نظرياً أن تكون مدفوعة.

متصفح «بينغ» سيصبح متاحًا للجميع
كذلك خُصِّص متصفح «براوز ويذ بينغ» الذي أُطلِق، الأربعاء، للمشتركين الذي يدفعون بدلات لقاء خدمات «بلاس» و«إنتربرايز»، لكن «أوبن إيه آي» أكدت أنه سيكون متاحاً قريباً لجميع مستخدمي «تشات جي بي تي».

وقامت ميكروسوفت، شريكة «أوبن إيه آي»، بتوفير «بينغ تشات» القائم على دمج محرّكها المخصّص للبحث بالنموذج اللغوي «جي بي تي-4»، الذي استُخدم في تطوير «تشات جي بي تي»، على نحو ما فعلت غوغل في ما يتعلق بروبوت المحادثة «بارد» الذي وفرته أيضاً.

 إلا أن النموذج الذي يتيح للبرنامج ولوج محتويات عديد المصادر على الإنترنت، ينطوي على مخاطر أكبر من تلك التي يطرحها الاستخدام الحصري لقاعدة بيانات واحدة يتحكم بها ناشر البرنامج، حيث أن «تشات جي بي تي» سيذكر المصادر التي استخدمها في إجابته، يُخشى أن يكون قابلاً لاستعمال محتويات ربما تكون مغلوطة.

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