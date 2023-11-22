«أوبن إيه آي» تعيد سام ألتمان إلى منصبه كرئيس تنفيذي للشركة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «أوبن إيه آي» ليل الثلاثاء الأربعاء أن مؤسسها المشارك سام ألتمان سيعود إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد ستة أيام من إقالته من جانب مجلس الإدارة.

وكتبت الشركة التي أطلقت «تشات جي بي تي» في منشور أوردته على منصة الساعة العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت كاليفورنيا (السادسة صباح الأربعاء ت غ) ونقلت عنه وكالة «فرانس برس» «توصلنا إلى اتفاق مبدئي لعودة سام إلى «أوبن إيه آي» كرئيس تنفيذي مع مجلس إدارة جديد يضم بريت تايلور (رئيسا) ولاري سامرز وآدم دانجيلو».

وأضافت الشركة الناشئة في منشورها «نحن نعمل على التفاصيل. نشكر لكم صبركم خلال هذا الوقت».

مايكروسوفت تدعم عودة ألتمان لمنصبه

وأكد سام ألتمان الذي أعلنت «مايكروسوفت» الإثنين ضمّه إلى صفوفها بعد ثلاثة أيام من إقالته من «أوبن إيه آي»، على الفور أن رئيس «مايكروسوفت» ساتيا ناديلا يدعم توليه مجددًا رئاسة «أوبن إيه آي»، وكتب على «إكس»، «مع مجلس الإدارة الجديد ودعم ساتيا، أتطلع للعودة إلى (أوبن إيه آي) وبناء شراكة قوية مع «مايكروسوفت».

وأعلن الرئيس السابق لخدمة «تويتش» إيميت شير الإثنين قبوله تعيينه رئيسًا تنفيذيًا بالوكالة لـ«أوبن إيه آي».

ووقّع مساء الإثنين نحو 700 من أصل 770 موظفًا في الشركة الناشئة التي تتخذ مقرًا لها في كاليفورنيا، رسالة يهددون فيها بالاستقالة من الشركة إذا لم يعد ألمان، على ما نقلت وسائل إعلام كثيرة.

وأثار إطلاق النسخة الأولى من «تشات جي بي تي» في 30 نوفمبر 2022 سباقا في مجال الذكاء الصناعي. ويسمح الذكاء الصناعي التوليدي الذي يعد على أنه ثورة مماثلة لظهور الإنترنت بإنتاج نصوص وتعليمات برمجية وصور وأصوات بناء على طلب بسيط من المستخدم.

لكنه يثير مخاوف من خطر تهديد الديمقراطية بسبب التضليل، والتوظيف بسبب احتمال استبدال بعض المهن.