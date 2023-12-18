«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «بلو أوريجن» الأميركية للرحلات الفضائية، الإثنين أنها ستبث عملية إطلاق صاروخها «نيو شيبرد» مباشرة عبر موقعها الإلكتروني مجددا بعد أكثر من عام على وقوع حادث أدى إلى وقف استخدامه.

وقالت «بلو أوريجن» إن نافذة الإطلاق من غرب تكساس ستفتح عند الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش)، وتعد هذه العملية مؤشرإلى عودة النشاط الفضائي لشركة الملياردير جيف بيزوس، حسب وكالة «فرانس برس».

ولن تكون المهمة المسماة «إن إس-24» مأهولة بل ستحمل تجارب علمية تدعم وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أكثر من نصفها.

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وأدى الحادث الذي وقع في سبتمبر 2022 إلى تحطم طبقة دفع الصاروخ الذي لم يكن حينها يحمل ركابا، وفتحت الهيئة الأميركية الناظمة للطيران «إف إيه إيه» تحقيقا انتهى في سبتمبر 2023، خلص إلى أن الحادث ناجم عن ارتفاع في درجة حرارة المحرك أكثر عن المتوقع.

وطلبت الهيئة على الإثر تغييرات من شركة الفضاء قبل استئناف الرحلات الجوية. وتشمل هذه الإجراءات التصحيحية خصوصا تعديل تصميم بعض مكونات المحرك.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية لوكالة «فرانس برس» إنها أعطت الضوء الأخضر لهذه الرحلة الجديدة.

تطوير صاروخ ثقيل تنطلق أولى رحلاته 2024

وتستخدم «بلو أوريجن» صاروخ «نيو شيبرد» خصوصا لرحلات السياحة الفضائية من تكساس، وقد نقل الصاروخ نحو 30 شخصا في رحلات مدتها بضع دقائق عبر الحدود النهائية لكوكب الأرض، بينهم مؤسس الشركة جيف بيزوس نفسه.

ويتكون الصاروخ من طبقة دفع، وفي قمته كبسولة تحوي حمولته، وأثناء المهمة المسماة «إن إس-23»، شُغل نظام القذف التلقائي للكبسولة وسقطت على الأرض بعدما أبطأت المظلات المجهزة بها سرعتها.

وتدمرت المنصة الرئيسية عند اصطدامها بالأرض، بدلا من الهبوط بطريقة محكمة لإعادة استخدامها كالعادة، وأشارت إدارة الطيران الفدرالية في سبتمبر إلى أن كل الحطام سقط في منطقة الخطر المحددة.

وتتنافس «بلو أوريجن» في مجال رحلات السياحة الفضائية القصيرة مع شركة «فيرجن غالاكتيك» التي أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

وتعمل «بلو أوريجن» أيضا على تطوير صاروخ ثقيل يُسمى «نيو غلين»، تخطط الشركة للقيام بأول رحلة له في العام 2024.

ويُتوقع أن يتمكن صاروخ «نيو غلين» البالغ علوه 98 مترا، من حمل ما يصل إلى 45 طنا إلى مدار أرضي منخفض، وهو نطاق مختلف تماما عما يمكن لرحلات «نيو شيبرد» شبه المدارية فعله.