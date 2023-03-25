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«بلو أوريجن» تستأنف رحلاتها الفضائية قريبا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 02:12 مساء
«بلو أوريجن» تستأنف رحلاتها الفضائية قريبا
لقطة شاشة لفيديو نشرته شركة بلو أوريجن يظهر انطلاق كبسولتها من الصاروخ نيو شيبرد في 12 سبتمبر 2022 في تكساس (أ ف ب)
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تعتزم شركة «بلو أوريجن» استئناف رحلات صواريخها قريباً، لكنّ ذلك رهن بقبول الهيئة المنظمة لقطاع الطيران نتائج التحقيق في أسباب حادث وقع العام الماضي.

ويُستخدم صاروخ «نيو شيبرد» من شركة «بلو أوريجن» للصناعات الفضائية، المملوكة للملياردير جيف بيزوس، خصوصا في رحلات للسياحة الفضائية من تكساس، لكن في وقت وقوع الحادث في سبتمبر 2022، كان الصاروخ في مهمة للتجارب العلمية حصرا.

ويتكون الصاروخ من طبقة واحدة، وفي أعلاه كبسولة تحمل الشحنة المنقولة بواسطته، وفق «فرانس برس».

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وخلال المهمة المسماة «إن إس-23»، عانت الطبقة الرئيسية من مشكلات أدت إلى تشغيل نظام القذف التلقائي للكبسولة التي عادت إلى الأرض مع إبطاء حركتها بفعل المظلات.

وقالت «بلو أوريجن» حينها إن الطبقة الرئيسية «اصطدمت بالأرض»، بدلاً من الهبوط بطريقة مسيطر عليها لإعادة استخدامها كالمعتاد.

ومذاك، أجري تحقيق تحت إشراف الهيئة الأميركية الناظمة لقطاع الطيران لتحديد سبب الحادث.

إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إن التحقيق «لا يزال مفتوحا» راهنا، ولا يمكن استئناف رحلات صواريخ «نيو شيبرد» إلا بعد إغلاق التحقيق رسميا. وأضافت أن «الوكالة تقوّم حاليا لتقرير الحادث الخاص بالشركة».

لكن شركة «بلو أوريجن» نشرت الجمعة خلاصات التحقيق، إذ أشارت إلى أن العطل ناجم عن مشكلة «هيكلية حرارية» على مستوى فوهة المحرك (القناة التي يتم من خلالها إخراج الغازات أثناء الاحتراق)، ما أدى إلى «اختلال» في الإعدادات أثناء عملية الدفع، وفق «فرانس برس».

وخلص التحقيق، على وجه التحديد، إلى أن هذا المكوّن في المحرك تعرّض لدرجات حرارة أعلى من المتوقع. وأوضحت الشركة أن «تغييرات في التصميم» أجريت على عناصر كثيرة من شأنها أن تمنع حدوث هذه المشكلة في المستقبل.

رحلات بلو أوريجن
وقالت «بلو أوريجن» إنها تريد استئناف الرحلات «قريبا» من خلال إعادة العمل بمهمة «إن إس -23»، مع الشحنة العلمية نفسها التي بقيت سليمة.

ولفتت الشركة إلى أن الشحنة المذكورة «هبطت بأمان» في أعقاب الحادث بفضل عمل نظام القذف «كما كان متوقعاً».

وأرسلت «بلو أوريجن» 32 شخصا إلى الفضاء منذ يوليو 2021، عندما شارك رئيسها جيف بيزوس، مؤسس مجموعة أمازون، في الرحلة الأولى. وخلال هذه الرحلات، يبقى سائحو الفضاء في حالة انعدام الوزن لبضع دقائق فقط.

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