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«بلو أوريجن» تعتزم إعادة إطلاق صاروخها الأسبوع المقبل بعد عام على حادثة تحطم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 12:01 مساء
«بلو أوريجن» تعتزم إعادة إطلاق صاروخها الأسبوع المقبل بعد عام على حادثة تحطم
صاروخ «نيو شيبرد» من «بلو أوريجن» ينطلق من تكساس في مارس 2022. (أ ف ب)
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أعلنت شركة «بلو أوريجن» الأميركية للرحلات الفضائية الثلاثاء أنها تخطط لإطلاق صاروخها «نيو شيبرد» الأسبوع المقبل، بعد وقوع حادث في سبتمبر 2022 أدى تحطم طبقة دفع الصاروخ ووقف استخدامه، ولم يكن حينها يحمل ركابا.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية لوكالة «فرانس برس» إنها لم تعطِ بعد الضوء الأخضر لهذه الرحلة الجديدة. وأضافت أنها «تواصل مع «بلو أوريجن» العمل على القضايا العالقة في ما يتعلق بطلب تعديل الترخيص».

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وتباطأت مظلات الكبسولة أثناء المهمة المسماة «إن إس-23»، عندما شُغّل نظام الطرد التلقائي للكبسولة وسقطت على الأرض، ودُمّرت المنصة الرئيسية عن طريق الاصطدام بالأرض، بدلاً من الهبوط بطريقة محكمة لإعادة استخدامها كالعادة، وأشارت إدارة الطيران الفدرالية في سبتمبر إلى أن كل الحطام «سقط في منطقة الخطر المحددة».

وأدى ذلك إلى فتح هيئة تنظيم الطيران الأميركية (إف إيه إيه) تحقيقا انتهى في سبتمبر 2023. وقد طلبت الهيئة على الإثر تغييرات من شركة الفضاء قبل استئناف الرحلات الجوية. وتشمل هذه الإجراءات التصحيحية بشكل خاص تعديل تصميم بعض مكونات المحرك.

تطوير صاروخ ثقيل باسم «نيو غلين»
وكتبت الشركة على منصة إكس «نستهدف نافذة إطلاق تفتح في 18 ديسمبر»، لافتة إلى أن المهمة ستحمل تجارب علمية.

وأوضح ناطق باسم «بلو أوريجن» لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء «نتوقع الحصول على موافقة على ترخيصنا المعدّل».

وتستخدم «بلو أوريجن» صاروخ «نيو شيبرد» خصوصاً لرحلات السياحة الفضائية من تكساس، وقد نقل الصاروخ حوالي 30 شخصاً في رحلات مدتها بضع دقائق عبر الحدود النهائية لكوكب الأرض، بينهم مؤسس الشركة جيف بيزوس نفسه، ويتكون الصاروخ من طبقة دفع، وفي قمته كبسولة تحمل حمولته.

وتتنافس «بلو أوريجن» في مجال رحلات السياحة الفضائية القصيرة مع «فيرجن غالاكتيك»، وهي شركة أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

لكن «بلو أوريجن» تعمل أيضاً على تطوير صاروخ ثقيل يُسمى «نيو غلين»، تخطط الشركة للقيام بأول رحلة له في العام 2024. ويُتوقع أن يتمكن صاروخ (New Glenn) البالغ علوه 98 متراً، من حمل ما يصل إلى 45 طناً إلى مدار أرضي منخفض، وهو نطاق مختلف تماماً عمّا يمكن لرحلات «نيو شيبرد» شبه المدارية فعله.

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