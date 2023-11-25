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نجاح اختبار حاسم لصاروخ «أريان 6» الأوروبي قبل رحلته الأولى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 05:09 مساء
نجاح اختبار حاسم لصاروخ «أريان 6» الأوروبي قبل رحلته الأولى
صورة وزعتها مجموعة «أريان غروب» في 23 نوفمبر 2023 يبدو فيها الدخان يتصاعد أثناء اختبار لصاروخ «أريان 6» في قاعدة كورو للفضاء في غويانا الفرنسية. (أ ف ب)
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أجريَت الخميس في قاعدة كورو في غويانا تجربة «واسعة النطاق» للصاروخ الأوروبي «أريان 6» تمهيدا لرحلته الأولى المقررة في 2024، ونجح خلالها تشغيل المحرّك «فالكن 2.1» في الطبقة الرئيسية من الصاروخ.

وأكدت شركة «ريان غروب» في بيان «نجاح اختبار التشغيل الطويل المدى في غويانا لأريان 6 على منصة إطلاق» هذا الصاروخ الذي تولّت تصنيعه، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت «أريان غروب» أن تشغيل المحرّك «فالكن 2.1» الذي استمر نحو ثماني دقائق «أتاح التحقق من صحة مرحلة الطيران الكاملة للطبقة الرئيسية من أريان 6 من خلال محاكاة جدول زمني كامل للإطلاق».

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن «الفرق اختبرت كل مرحلة من رحلة الصاروخ من دون أن يغادر الأرض».

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أما الرئيس التنفيذي لمجموعة «أريان غروب» مارتان سيون فرأى أن هذه الخطوة التي وُصِفَت بأنها حاسمة «تقرّب أكثر قليلاً من الرحلة الأولى» للصاروخ.

وأشار إلى وجوب إجراء اختبارات إضافية قبل الرحلة الأولى تهدف خصوصاً إلى إثبات قدرة الصاروخ على الاستمرار في حال حصول أعطال.  

صمم لمواجهة منافسة شركة «سبايس إكس»
إلا أن النتائج الكاملة لاختبار الخميس لن تُعلن قبل 30 نوفمبر، بعد تحليل كل الإعدادات. وأوضح رئيس قسم هندسة نظام إطلاق «أريان 6» في وكالة الفضاء الأوروبية دومينيكو ريستا لوكالة «فرانس برس» أن «المسألة الأساسية ستكون تحديد ما إذا كنا بحاجة إلى تكرار الاختبار».

وكانت الرحلة الأولى لصاروخ «أريان 6» المصمم لمواجهة منافسة شركة «سبايس إكس» الأميركية، مقررة مبدئياً عام 2020، لكنها أرجئت مراراً  بسبب جائحة «كوفيد-19» ومشاكل فنية.

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