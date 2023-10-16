تشريح القنفذ ـ القذافي المراوغ (9)

بعد انقلاب سبتمبر اتفق معظم أعضاء المجلس الانقلابي على إعادة السلطة إلى المدنيين خلال شهر، وفقا لشهادة عبدالمنعم الهوني في حواره مع غسان شربل، ولكن القذافي الذي وافق على ذلك كان يراوغ، ونجحت الضغوط في إرغامه على تشكيل حكومة من المدنيين ترأسها محمود المغربي الذي كان في السجن، وتولى فيها وزارة الخارجية صالح مسعود بويصير الذي فر إلى مصر منذ العام 1954 تاريخ اغتيال إبراهيم الشلحي، وتزويره لشهادة ميلاد للقاتل محيي الدين السنوسي على أنه لم يبلغ سن الرشد، ويبدو أن ذلك جرى بالتنسيق مع الملكة فاطمة التي حاولت إنقاذ ابن أخيها من الموت.

ولكن الوزارة لم تعمر طويلا بسبب الصراع بين المغربي وبويصير، حيث كان المغربي يرتاب في الدور المصري، بينما كان بويصير مع الدور المصري وكان ينسق مع فتحي الديب، وتشكلت الحكومة الثانية برئاسة القذافي وعضوية بعض أعضاء المجلس الانقلابي، ولكن الحكومة الحقيقية التي تتولى تسيير الأمور اليومية كانت حكومة مصرية بالكامل، وشعر المقدمان آدم الحواز وموسى أحمد بأنهما ظلما عندما استبعدا من عضوية المجلس الانقلابي، على الرغم من احتفاظهما بحقيبتي الدفاع والداخلية، وتحولت الجلسات في المجلس والحكومة إلى جلسات عاصفة، وصلت إلى تبادل السباب والكلمات النابية.

وفي إحدى الجلسات تبادل المحيشي وموسى أحمد السباب وانحاز القذافي لموسى أحمد، فسحب المحيشي بندقيته وصوبها إلى القذافي، بينما سحب القذافي مسدسه، ويقول الهوني إنه قفز هو وأبوبكر يونس ليمنعا المحيشي من إطلاق النار على القذافي، وارتميا على المحيشي وسقطوا أرضا.

وفي جلسة أخرى تناول الكلمة الرائد محمد نجم فطلب تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الثكنات، وإذا رفض المجلس طلبه فإنه يقدم استقالته، وفعلا أخرج الاستقالة وقدمها للقذافي وغادر الجلسة، وبعد مدة اكتشف الأعضاء صدور قرارات دون علمهم، بينما امتنع القذافي عن حضور الجلسات وتوترت العلاقة بينه وبين الجميع، وبعد أن رفض الحضور قائلا إنه استقال، اجتمع أعضاء المجلس واختاروا أبوبكر يونس رئيسا جديدا للمجلس، وعاد القذافي ووبخ أبوبكر يونس قائلا له إنهم خدعوه، وبعد فشل محاولة آدم الحواز وموسى أحمد في شهر ديسمبر وجد القذافي مبررا للبقاء في السلطة بحجة المؤامرات في الجيش، وكأن الريح تحطب له فقد اكتُشفت فيما بعد مؤامرتان في سبها وبنغازي.

مع حلول العام 1973 استقال نجم والقروي وعوض حمزة، وفي العام 1975 اكتشفت محاولة المحيشي الذي فر إلى تونس، بينما اعتقل بشير هوادي أما عبدالمنعم الهوني الذي يبدو أنه كان على علم بالمحاولة فقد كان خارج البلاد، وهكذا لم يبق مع القذافي إلا أربعة أعضاء، وكان إمحمد المقريف قد توفي في حادث سير مبكرا، ويبدو أن محاولة المحيشي كانت ردا على خديعة القذافي للمجلس، ففي العام 1973 وصل الخلاف بين القذافي وبقية الأعضاء ذروته، وتعرض القذافي لضغوط كبيرة ليقدم استقالته، فطلب منهم أن يمهلوه ليقدم استقالته في مؤتمر صحفي سيعقده في زوارة لمناسبة المولد النبوي.

ولكنهم تفاجأوا بأنه أعلن الثورة الشعبية والثقافية من زوارة، وعطل القوانين المعمول بها كافة في الدولة، وحرض على تشكيل اللجان الشعبية في كل مكان، وهكذا وجد الأعضاء أنه أقالهم بدلا من تقديم استقالته، وفي 1977 أعلن قيام سلطة الشعب وهو ما يعني إلغاء ما يسمى مجلس قيادة الثورة، وشكل حكومة من المدنيين سماها اللجنة الشعبية العامة، أي تفريغ المؤسسات من محتواها وتحويلها إلى هياكل تتلقى التعليمات منه فقط.

في كتابه «الملحمة» يتنصل عبدالسلام جلود من أي مسؤولية عما آلت إليه الأمور في جماهيرية القذافي، الذي قرأ إعلان قيام سلطة الشعب كان هو نفسه عبدالسلام جلود، فهل جلود كان ساذجا لتنطلي عليه هذه الحيلة، وليحاول فيما بعد إقناع القذافي بإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة، فيرد القذافي على تصوره الذي صاغه مع حوالي ثمانين من أساتذة الجامعات والمثقفين بأن أرسل البلدوزر، لهدم مبنى رئاسة الوزراء ومبنى البرلمان القديم، الذي كان سلمه لفرقة فنون شعبية يقودها مختار الأسود، تخرج في المناسبات بالطبل والزكرة لتغني للقذافي «يا شراب حليب الناقة خليت العالم يزاقى».

بنفسي رأيت عبدالسلام جلود في جامعة طرابلس في ساحة كلية الهندسة يوم السابع من أبريل وهو يطلق النار من مسدس في الهواء، ويحرض الطلبة على سحق الطلبة الرجعيين حسب وصفه، بينما كانت المشنقة منصوبة لشنق كعبار.

مما سبق يتضح أن القذافي مراوغ وماكر وأن زملاءه مجموعة من المغفلين. عندما يتقدمون خطوة يكون قد سبقهم بعشر خطوات، ويقودهم مثل العميان إلى الفردوس بينما كان يقودهم إلى الجحيم، لذلك من حقه أن يصفهم بأنهم مجموعة من الدواب سخرهم الله له ليركبهم إلى حيث يريد.