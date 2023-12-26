توقيف رجل على خلفية قتل امرأة وأولادها الأربعة قرب باريس

القاهرة - بوابة الوسط

عثرت الشرطة الفرنسية الثلاثاء على جثث أم وأولادها الأربعة داخل شقة في بلدة مو الواقعة قرب باريس وقامت بتوقيف رب الأسرة المشتبه في ارتكابه هذه الجريمة لما عرف عنه من ارتكاب أعمال عنف أسري أخرى واضطرابات نفسية.

وقال مدعي الجمهورية في المدينة جان-باتيست بلادييه في بيان صحفي نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إنه في يوم عيد الميلاد، حوالي الساعة 21:00 عثر على جثث خمسة أشخاص في شقة تقع في مو، بعد أن جرى إصدار تنبيه من قبل الأقارب الذين شعروا بالقلق بشأن عدم استجابة شاغلي المبنى.

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وبحسب مصدر مقرب من الملف فإن الأم البالغة من العمر 35 عاما وأولادها قتلوا بالسلاح الأبيض، وبلغت أعمارهم تسعة أشهر وأربعة أعوام وسبعة أعوام وعشرة أعوام.

وتأتي هذه الواقعة بعدما شهدت المنطقة الباريسية في الآونة الأخيرة جريمتين راح ضحية كل منهما ثلاثة أطفال وكان القاتل في كلّ منهما الوالد.

قتل 118 امرأة على يد أزواجهن العام الماضي

وقصد رجل يبلغ من العمر 41 عاما مركزا للشرطة للاعتراف بقتله بناته الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 4 و11 عاما، وارتكب الأب جريمته في ألفورتفيل جنوب شرق باريس في سياق نزاع مع طليقته حول حضانة أطفالهما، بحسب ما قال للمحققين.

وقتل دركي بناته الثلاث قبل أن ينتحر في منزله في فيمار قبل ذلك بشهر واحد، في أكتوبر،، شمال شرق باريس. وارتكب الأب جريمته في سياق عائلي معقّد، بحسب النيابة العامة.

وتقع جريمة قتل نساء كل ثلاثة أيام تقريبا في فرنسا، فقد قتلت 118 امرأة العام الماضي على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين. غالبا ما تحدث هذه المآسي في سياق الانفصال.

في المجمل، حددت الشرطة 244.300 ضحية للعنف المنزلي، غالبيتهم العظمى من النساء، بزيادة حوالي 15% مقارنة مع 2021.



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