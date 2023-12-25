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بيت لحم تحيي عيد الميلاد بحزن وأسى مع تواصل قصف في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 10:32 صباحا
بيت لحم تحيي عيد الميلاد بحزن وأسى مع تواصل قصف في غزة
كاهن يضيء شمعة أمام «مغارة الميلاد تحت الأنقاض» المقامة قبالة كنيسة المهد في بيت لحم 23 ديسمبر 2023 ( ا ف ب)
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لم تجد مدينة بيت لحم مساحة للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح ليل الأحد، بعدما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 70 شخصا على الأقل قتلوا الأحد جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين. وكانت قد أفادت في حصيلة أولية بمقتل 45 شخصا على الأقل.

وخيم الحزن والأسى على إحياء عيد الميلاد في كنيسة المهد حيث تمت الاستعاضة عنها بالصلوات والدعوات لحلول السلام بعد أكثر من شهرين على اندلاع أكثر حرب دموية في تاريخ الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، حسب وكالة «فرانس 24».

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وألغت بلدية بيت لحم الاحتفالات على خلفية الحرب في غزة وغابت شجرة الميلاد ومظاهر الفرح في المدينة التي كان العيد يجذب إليها الآلاف سنويا.

50 غارة في قطاع غزة
وأحصت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» 50 غارة في قطاع غزة، استهدفت المناطق الوسطى في وقت مبكر الإثنين، بما في ذلك مخيم النصيرات للاجئين.

وقال البابا فرنسيس خلال قداس الميلاد في الفاتيكان: «قلبنا الليلة في بيت لحم، حيث ما زال أمير السلام يرفض منطق الحرب الخاسر، مع زئير الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من أن يجد له موضعا في العالم».

من جهته، وصل بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا إلى باحة كنيسة المهد مرتديا الكوفية الفلسطينية.

وقال البطريرك: «قلوبنا مع غزة، إلى كل الناس في غزة، لكن على وجه الخصوص إلى رعيتنا المسيحية في غزة التي تعاني، لكننا نعرف أننا لسنا الوحيدين الذين نعاني».

وتابع «نحن هنا لنصلي ونطلب ليس فقط وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار ليس كافيا، علينا أن نوقف هذه الأعمال العدائية وأن نطوي الصفحة لأن العنف لا يولد إلا العنف».

وأعلنت بطريركية اللاتين في وقت سابق هذا الشهر، أن امرأة وابنتها مسيحيتين قتلتا برصاص إسرائيلي في باحة كنيسة العائلة المقدسة في غزة.
 

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