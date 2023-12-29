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مع أنباء «الفيلق الأفريقي» بليبيا.. دبلوماسي روسي يكشف مصير «فاغنر» في مالي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 06:01 مساء
مع أنباء «الفيلق الأفريقي» بليبيا.. دبلوماسي روسي يكشف مصير «فاغنر» في مالي
مقاتلو «فاغنر» في إحدى الدول الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)
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بالتزامن مع المعلومات الروسية المتطابقة بشأن إنشاء الفيلق الأفريقي الجديد في خمس دول أفريقية، منها ليبيا، كبديل لمجموعة «فاغنر»، أوضح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، أن المجموعة الأمنية الروسية التي كان يتزعمها يفغيني بريغوجين لم تعد موجودة في مالي.

وأفاد شوفايف، في مقابلة مع عدد من الصحفيين بمقر السفارة الروسية في الجزائر، بأن «فاغنر» لم تعد موجودة، ما عدا بعض الأشخاص الذين يستمرون في العمل وفق العقود الموقعة مع مالي، وعملهم محدّد وواضح، لافتا إلى أن موسكو والجزائر تنسّقان وتتبادلان المشاورات ووجهات النظر بشأن الأوضاع في منطقة الساحل، ودعا إلى تكثيفها.

نهاية «فاغنر» وبزوغ نجم «الفيلق الأفريقي»
ويفيد تصريح السفير الروسي بشكل غير مباشر بنهاية «فاغنر»، وتحويلها إلى الإطار الأمني الجديد، حيث كشفت جريدة «فيدوموستي» الروسية عن مصدر في شركة الأمن الخاصة «مجموعة آر سي بي»، التي تدرب قوات الأمن، أن الفيلق الأفريقي سينشط في ليبيا وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر، مضيفا أن الهيكل الجديد سيكون تابعا بشكل مباشر للإدارة العسكرية، ويشرف عليه الجنرال يونس بك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي.

ولن يفك الفيلق الأفريقي ارتباطه كليا بمجموعة «فاغنر»، بل سيعتمد وفق «فيدوموستي» على وحدات من الشركة العسكرية السابقة، والمقاتلين الأفراد الذين غادروها.

عملية تجنيد في أفريقيا وروسيا
وبدأت عملية التجنيد في ديسمبر ليس فقط بأفريقيا، بل في روسيا أيضا، وفق ما أضاف مصدر للجريدة، مؤكدا صحة إعلانات التجنيد التي نشرت منذ الأيام العشرة الأولى من ديسمبر 2023 على القنوات العسكرية في تطبيق «تليغرام»، حيث عرض على المتقدمين «الخدمة تحت إشراف قادة أكفاء من ذوي الخبرة القتالية، وتلقي الرواتب بالعملات الأجنبية في الخارج، والحصول على الرعاية الطبية وجميع الامتيازات الاجتماعية».

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والشهر الماضي، كشف تقييم استخباراتي بريطاني أنه جرى إصدار وثائق إثبات هوية رسمية روسية لعدد من المحاربين القدامى في «فاغنر»، وهي المرة الأولى التي يعترف فيها رسميا بعناصر المجموعة كمحاربين قدامى، الأمر الذي جعل عددا من الخبراء العسكريين يرجحون إعادة الإدارة الروسية تأهيل بعض عناصرها.

وأفاد تقييم وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا بأن وزارة الدفاع الروسية أسست نظاما جديدا يسمح للمحاربين القدامى في «فاغنر» بالحصول على وثائق هوية خاصة بالمحاربين القدامى، ومكافآت مناسبة أيضا، وذلك في إطار دمج الشركة العسكرية ضمن هيكل قيادة قوات الحرس الوطني الروسي، المعروفة بـ«روسغفارديا»، والحد من التجنيد الإجباري الذي أثار سخطا شعبيا.

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