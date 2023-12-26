شاهد في «تغطية خاصة»: الفيلق الأفريقي.. بديل «فاغنر» الروسي في ليبيا.. وأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تذيع قناة الوسط (WTV) تغطية تحليلية خاصة حول إعلان مصادر روسية أخيرًا تشكيل «الفيلق الأفريقي» في خمس دول أفريقية بما فيها ليبيا بحلول الصيف المقبل.

التغطية الخاصة التي تذيعها قناة الوسط (WTV) تحت عنوان (الفيلق الأفريقي.. بديل «فاغنر» الروسي في ليبيا.. وأفريقيا)

وتقول مصادر روسية إن وحدات هذا الفيلق الأفريقي منتشرة حاليًا أو تخطط للانتشار في بوركينا فاسو وليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر، وترجح المصادر نفسها أن يكون الهيكل الجديد تابعًا على نحو مباشر لوزارة الدفاع، وربما تكلف بالقيام بمهمات عسكرية، حسب جريدة «فيدوموستي» الروسية.

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