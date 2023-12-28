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شاهد في «تغطية خاصة»:‎ حرية الصحافة.. بين سطوة الحكومة وصرخات التحرير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 11:15 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ حرية الصحافة.. بين سطوة الحكومة وصرخات التحرير
برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 28 ديسمبر 2023
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ناقشت قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة مساء اليوم الخميس ملف حرية الصحافة في ليبيا خلال السنوات التي أعقبت ثورة فبراير التي شجعت على انفتاح واسع على تأسيس الصحف والقنوات الفضائية، لكن مضايقات دفعت عددًا منها إلى الإغلاق أو مغادرة البلاد.

وفي حين برز تنديد حقوقي بالانتهاكات التي تطال العاملين في مجال الصحافة والإعلام، وضعت منظمة «مراسلون بلا حدود» ليبيا في المرتبة 149 في تصنيف 2023 من بين 180 بلدًا، متراجعة بذلك ستة مراكز في التصنيف العالمي لحرية الصحافة مقارنة بالترتيب 143 في تصنيف 2022.

وسبق أن رصدت المنظمة الليبية للإعلام المستقل 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال الفترة من 15 مايو 2022 حتى 15 مايو 2023، داعية في الوقت نفسه إلى استكمال مقترح تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين تضمن جميع حقوقهم، وتكون سندًا قويًا في حماية حقوقهم المهنية، والدفاع عنها أمام الجهات ذات العلاقة.

- «الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال عام

وتنوعت الانتهاكات من اعتداءات على صحفيين وانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقوانين وإجراءات غير متوافقة مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.

وتناقس التغطية هذا الملف مع كل من: الصحفي والمحلل السياسي محمد الصريط، وأمين عام الاتحاد الأورو-متوسطي للصحافة والإعلام الزبير غيث، والصحفي خليفة المقطف.

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