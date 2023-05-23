«الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال عام

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت المنظمة الليبية للإعلام المستقل 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال الفترة من 15 مايو 2022 حتى 15 مايو 2023، داعية في الوقت نفسه إلى استكمال مقترح تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين، تضمن جميع حقوقهم، وتكون سندًا قويًا في حماية حقوقهم المهنية، والدفاع عنها أمام الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة في ليبيا للعام 2023 والذي أشار إلى أن الانتهاكات تنوعت من اعتداءت على صحفيين وانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بواقع 19 انتهاكًا، وقوانين وإجراءات غير متوافقة مع المعايير الدولية لحرية الصحافة بواقع انتهاكين اثنين.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين الأكثر انتهاكًا

وذكرت المنظمة في تقريرها أن النسبة الأكبر في الانتهاكات المرصودة هي انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وذلك بعدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل إدارات المؤسسات الإعلامية التي عملوا بها بنسبة 47%، ويأتي في المرتبة الثانية بنسبة 16% المنع من التصوير أو التغطية الإعلامية.

كما جاء في المرتبة الثالثة الانتهاك المتعلق بتقديم شكاوى تشهير في حق الصحفيين أو التهديد برفعها بسبب أعمالهم الصحفية، وكذلك التهديد والمضايقة، والاعتداء الجسدي بنسبة 10.5%، وجاء الانتهاك المتعلق بمصادرة أجهزة شخصية أو مواد صحفية في المرتبة الرابعة بنسبة 5.5%.

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%84 من الانتهاكات بحق صحفيين ليبيين

كما شكلت نسبة الصحفيين الليبيين الذين تعرضوا للانتهاكات غالبية بنسبة 84%، أما الجنسيات الأخرى فشكلت نسبة 16% من إجمالي الانتهاكات، وكان للمرأة الصحفية نصيب من هذه الانتهاكات بنسبة 26%.

وكانت الغالبية من الصحفيين المتعرضين للانتهاكات من العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة بنسبة 79%، بينما كانت نسبة الصحفيين المتعرضين للانتهاكات في المؤسسات الحكومية بنسبة 21%.

طرابلس أعلى المدن

أما مكان وقوع الانتهاكات فتركز في مدينة طرابلس بنسبة 53%، ثم العاصمة الأدرنية عمان «حيث مقر المؤسسة الإعلامية» بنسبة 26%، ثم مدينة بنغازي بنسبة 11%، ومدينة صبراتة ومدينة طبرق بنسبة 5% من إجمالي الانتهاكات.

ولفت التقرير إلى أن 56% من الصحفيين الذين وقعت عليهم الانتهاكات بسبب أعمالهم الصحفية لا يرغبون في ذكر أسمائهم ولا تفاصيل الانتهاك الواقع عليهم، مما يعني أن هناك عددًا أكبر من الصحفيين الذين لا يرغبون مطلقًا في ذكر الانتهاك الواقع عليهم أو حتى توثيق الانتهاك نظرًا لاعتبارات أمنية تهدد سلامتهم أو سلامة أسرهم.

توصيات المنظمة الليبية للإعلام المستقل

واختتمت المنظمة تقريرها السنوي بتوصيات، من أهمها مطالبة كافة مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وحث السلطات الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.

ودعت المنظمة السلطات الليبية لعدم تعقيد إجرءات العمل الصحفي من خلال هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي وفقًا للمعايير الدولية وضمان حصول الصحفيين على التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات.

وجددت دعوتها للسلطات التشريعية بإصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا والذي أعدته المنظمة، وإلغاء التشريعات والتي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي والتي تخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة والتي وقعت عليها الدولة الليبية.

صورة التقرير (المنظمة الليبية للإعلام المستقل)

جنسية الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات (المنظمة الليبية للإعلام المستقل)

طبيعة المؤسسة (المنظمة الليبية للإعلام المستقل)

ذكر الهوية (المنظمة الليبية للإعلام المستقل)

النسبة المئوية لنوعية الانتهاكات (المنظمة الليبية للإعلام المستقل)