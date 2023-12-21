ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار الدولار واليورو المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار الليبي بينما استقر الجنيه الإسترليني والليرة التركية والدينار التونسي خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأمس الأربعاء.

وسجل سعر الدولار 6.18 دينار مقابل 6.16 دينار أمس، كما ارتفع اليورو إلى 6.69 مقابل 6.64 دينار أمس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 7.70 دينار، والليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.97 دينار لليوم الثاني، فيما زاد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 293 دينارًا للغرام مقابل 290 دينارًا أمس.