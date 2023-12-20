قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم قناة الوسط (WTV)، الأحد المقبل، ندوة بعنوان «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»، يتحدث خلالها مجموعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين، عن التحولات الكبرى ورحلة البحث عن الاستقرار في ليبيا.

وستبث قناة «الوسط» (Wtv) الندوة العلمية التي تأتي تزامنا مع الذكرى 72 لاستقلال ليبيا، عبر شاشتها عند الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل، الموافق 24 ديسمبر.

وسيشارك في الندوة كل من مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة الكاتب عبدالرحمن شلقم، والأستاذ المؤسس لقسم العلوم السياسية بجامعة نيو انجلند في الولايت المتحدة دكتور علي عبداللطيف أحميدة، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي دكتورة عبير أمنينة.

كما يتحدث في الندوة كل من الباحث سالم الكبتي، والكاتب المهتم بالموروث الثقافي الدكتور علي رحومة، والكاتبة الباحثة في التوثيق الثقافي أسماء الأسطى، واستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة طبرق الدكتور وليد شعيب.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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