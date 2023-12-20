مسح: 3094.5 دينار متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الليبية.. والغذاء يلتهم 40.4%

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري للعام 2022-2023، أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الليبية 3094.5 دينار من بينها 1250.5 دينار على المواد الغذائية، بنسبة 40.4%.

جاء ذلك وفق نتائج المسح الذي أجرته مصلحة الإحصاء والتعداد، بعد توقف إعداده ونشره منذ العام 2008، ونشرت منصة «حكومتنا» رسمًا توضيحيًا له. وبلغ متوسط إنفاق الفرد في الشهر 595 دينارًا من بينها 240 دينارًا للمواد الغذائية، وفق المسح.





3383 دينارًا شهرياً متوسط الدخل الشهري للأسرة

وسجل متوسط الدخل الشهري للأسرة الليبية 3383 دينارًا شهريًا، منها 1885.4 دينار كأجور ومرتبات تشكل 55.6% من إجمالي دخل الأسرة.

يشار إلى أن عدد الأفراد المشمولين في عينة المسح 42 ألفًا و514 فردًا، تبلغ نسبة الذكور منهم 50.6% والإناث 49.4%.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومصلحة الإحصاء والتعداد النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري للعام 2022-2023 لأول مرة منذ 2008. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزيرا التخطيط محمد الزيداني، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمود الفطيسي، ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد وعدد من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات.



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