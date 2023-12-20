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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 10:54 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل رأس لانوف
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على طول الساحل، وتكون غربية صباح الغد على ساحل رأس لانوف تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع تراوح ارتفاع الموج بين 3.00 و3.50 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، عدم تجاوز ارتفاع الموج ثلاثة أمتار على طول الساحل عدا على الساحل من الخمس إلى سرت حيث يصل ارتفاع الموج إلى 3.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• ما زالت هناك فرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة وقد تكون غزيرة أحيانا مساء اليوم يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 متر ويصل نهار الغد إلى 3.50 متر على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بينما يكون خفيف الموج صباح اليوم على ساحل زوارة.
• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر وخلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية بينما تكون جنوبية اليوم على ساحل درنة وطبرق وغربي صباح الغد على ساحل رأس لانوف سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر ويصل ظهر الغد إلى 3.00 متر على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا ظهر الغد على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.
• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب اضطراب البحر.

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