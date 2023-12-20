«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على طول الساحل، وتكون غربية صباح الغد على ساحل رأس لانوف تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع تراوح ارتفاع الموج بين 3.00 و3.50 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، عدم تجاوز ارتفاع الموج ثلاثة أمتار على طول الساحل عدا على الساحل من الخمس إلى سرت حيث يصل ارتفاع الموج إلى 3.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• ما زالت هناك فرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة وقد تكون غزيرة أحيانا مساء اليوم يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 متر ويصل نهار الغد إلى 3.50 متر على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بينما يكون خفيف الموج صباح اليوم على ساحل زوارة.

• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر وخلال سقوط الأمطار.