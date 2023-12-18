المندوب الأميركي يشير إلى «تحدٍ» في تشكيل حكومة تصريف أعمال ليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن، اليوم الإثنين، إن هناك «تحديا خاصا في مجال تشكيل حكومة تصريف أعمال لديها مهمة الإشراف على الانتخابات الليبية».

وعبر المندوب الأميركي عن دعم «الاجتماع الخماسي والتحضيرات لتسوية المسائل العالقة»، وحث «أصحاب المصلحة الليبيين على ترشيح ممثلين دون أي إبطاء». وأضاف «نتفق مع وجهة نظر معظم الليبيين بكسر الجمود لتشكيل حكومة موحدة».



من جهته، وخلال الجلسة نفسها، وجّه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، رسالتين إلى الأطراف السياسية الليبية، وذلك في إحاطة أمام مجلس الأمن.

وقال باتيلي إنه «دعا بشكل مطّرد لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، وتابع «هناك شعور بالإعياء الشديد والإرهاق بسبب تكتيكات التأخير التي تلعبها بعض الأطراف السياسية الليبية». وذكر المبعوث الأممي أنه «دعا الأطراف السياسية إلى تقاسم مقترحاتهم بشأن سبل تسويتها في عملية سياسية جامعة».

قمة خماسية ليبية

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

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وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، خلص اجتماع تشاوري بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ونائبي رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى «دعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا بشأن الاجتماعات المزمع انعقادها للأطراف الأساسية الخمسة»، وفق بيان صادر عن المجتمعين ونقلته الصفحة الرسمية للحكومة.

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