إقامة ملتقى ليبيا الدولي للمختبرات نهاية ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب المنسق العام للمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بوزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إقامة ملتقى ليبيا الدولي للمختبرات خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر الجاري.

ويقام الملتقى تحت شعار «توحيد السياسات لضبط معايير المختبرات»، وسيكون فرصة للمختصين والمهتمين بمجال المختبرات، للتعرف على أحدث التطورات والتقنيات وتبادل الخبرات والمعرفة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

توحيد المعايير في المختبرات

وقالت الوزارة إن الملتقي سيجمع خبراء لمناقشة قضايا توحيد السياسات وضبط المعايير في المختبرات، وسيشهد عقد محاضرات مهمة وورش عمل تفاعلية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة.

وخصصت الصحة رابطا إلكترونيا للتسجيل في الملتقى للمختصين العاملين بمجال المختبرات الراغبين في المشاركة. للتسجيل اضغط هنا

