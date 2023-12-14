فصل الكهرباء عن مدينة البيضاء ثلاث ساعات صباح الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، فصل التغذية الكهربائية عن محطة تحويل البيضاء لمدة ثلاث ساعات صباح غد الجمعة.

وقالت الشركة في تنويه لسكان مدينة البيضاء عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها قررت فصل التيار عن محطة تحويل البيضاء بغرض تعزيز الشبكة ورفع جاهزيتها بمناطق الجبل الأخضر في إطار الاستعداد لمجابهة الذروة الشتوية.

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وخلال الأشهر الثلاثة الماضية أجرت شركة الكهرباء عمليات صيانة واسعة لمدينة البيضاء جراء السيول والأمطار التي ضربت المنطقة وأثرت على الشبكة العامة، بينما تستكمل تحسين جودة التيار ببقية مناطق شرق ليبيا.