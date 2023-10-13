«الكهرباء» تواصل صيانة شبكة البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إجراء فرق الصيانة التابعة لدائرة التركيبات بطرابلس أعمال صيانة في مدينة البيضاء.

وشملت الأعمال صيانة جسيمة لخلايا ضغط عالٍ من نوع «ميدلك»، وقواطع ضغط عالٍ، وتركيب أجهزة وقاية لسبع خلايا ضغط منخفض سعة 1600 أمبير، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وأيضا تنظيف محطة «خديجة» بالكامل، وفك وتركيب سلك ألومنيوم حجم 63 بطول 1250مترا، وتركيب 20 عازلًا ضغط منخفض، وربط 20 سلكا، وتعديل ثلاثة أعمدة خشبية على تفريعة قنفودة في خط وردامة.

وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق شركة الكهرباء؛ وذلك لإصلاح الأعطال التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في البيضاء، 13 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في البيضاء، 13 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في البيضاء، 13 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في البيضاء، 13 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)