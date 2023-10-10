إعادة الكهرباء لمنطقة الميناء في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، توصيل التيار الكهربائي لمنطقة الميناء في مدينة درنة المنكوبة والمنطقة السكنية المجاورة.

وتمكن فنيو فرق الصيانة بإدارة توزيع زليتن رفقة دائرة توزيع درنة من تركيب وحدة حلقية خماسية وتركيب محول سعة «750 ك. ف»، إضافة إلى تركيب صندوق توزيع 400، وتنفيذ وصلة ضغط عالٍ، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وشملت الأعمال تنفيذ عدد خمسة رؤوس كابل ضغط عالي، إضافة إلى فرد كابل جهد 11 ضغط عالي بطول 150 متر، واختبار ثلاثة كوابل ضغط عالي.

وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق شركة الكهرباء؛ وذلك لإصلاح الأعطال التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال صيانة شركة الكهرباء في درنة، 10 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة شركة الكهرباء في درنة، 10 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)