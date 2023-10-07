تركيب أسلاك ضغط عالٍ في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تواصل جهود صيانة مكونات الشبكة الكهربائية المتضررة بمنطقة الجبل الأخضر جراء العاصفة المتوسطية «دانيال».

وشملت أعمال الصيانة تركيب فرق إدارة توزيع سوق الجمعة النواحي الأربعة وإدارة توزيع طرابلس أسلاك ضغط عالٍ مسافة 2700 متر في وادي درقوش بمنطقة سلنطه غرب مدينة البيضاء، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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وأمس الجمعة، ركبت فرقة إدارة توزيع غريان 13 عمودًا «11ك.ف»، وأربعة سواند و28 عازلًا مسماريًا، إضافة إلى 12عازلًا متسلسلًا و1800 متر سلك «11ك.ف» على خط الحجاب بدائرة توزيع الساحل الوردية في مدينة البيضاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق شركة الكهرباء؛ وذلك لإصلاح الأعطال التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال تركيب أسلاك ضغط عالٍ في البيضاء، 7 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب أسلاك ضغط عالٍ في البيضاء، 7 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب أسلاك ضغط عالٍ في البيضاء، 7 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)