الكهرباء: إصلاح أعطال ناجمة عن «دانيال» في شحات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، استمرار أعمال إصلاح الأعطال في بلدية شحات الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد أخيرا.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى استمرار فرقة التركيبات في إدارة توزيع الساحل الغربي بالجبل الأخضر - دائرة شحات في إجراء أعمال إصلاح الأعطال في منطقة الأكوام. ونوهت إلى نصب خمسة أعمدة، وشد أسلاك عارية بطول 600 متر، وإنشاء قاعدة محول، لمعالجة إطفاء المنطقة المذكورة، التي تحتاج إلى محول فقط.

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ويوم السبت، أعلنت الشركة شد فرق إدارة توزيع سوق الجمعة والنواحي الأربعة وطرابلس أسلاك ضغط عالٍ لمسافة 2700 متر في وادي درقوش بمنطقة سلطنة غرب مدينة البيضاء، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

من أعمال إصلاح الأعطال في بلدية شحات، 8 أكتوبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح الأعطال في بلدية شحات، 8 أكتوبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)