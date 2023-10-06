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«الكهرباء» تواصل أعمال الصيانة الطارئة في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 01:30 مساء
«الكهرباء» تواصل أعمال الصيانة الطارئة في البيضاء
فنيو الكهرباء يجرون صيانة طارئة في البيضاء، 6 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، استمرار أعمال الصيانة الطارئة بمنطقة الوردية بمدينة البيضاء.

وشملت الأعمال تركيب فرقة إدارة توزيع غريان 13 عمودا «11ك.ف»، وأربعة سواند و28 عازلا مسماريا، إضافة إلى 12عازلا متسلسلا و1800 متر سلك «11ك.ف» على خط الحجاب بدائرة توزيع الساحل الوردية، وفق بيان صادر عن الشركة.

علاوة على تركيب أسلاك مجدولة بمسافة 300 متر، وقالت الشركة إن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الطوارئ بعد الأضرار الجسيمة بمكونات الشبكة بالمنطقة الشرقية جراء العاصفة المتوسطية «دانيال».

وأمس الخميس، ركبت دوائر توزيع الأصابعة ومزدة ووادي الحي شبكة مجدولة على الطريق الرئيسي بمنطقة الوردية المغذي لعدد من المحلات التجارية ومساكن المواطنين.

فنيو الكهرباء يجرون صيانة طارئة في البيضاء، 6 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
فنيو الكهرباء يجرون صيانة طارئة في البيضاء، 6 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
فنيو الكهرباء يجرون صيانة طارئة في البيضاء، 6 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
فنيو الكهرباء يجرون صيانة طارئة في البيضاء، 6 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
فنيو الكهرباء يجرون صيانة طارئة في البيضاء، 6 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
فنيو الكهرباء يجرون صيانة طارئة في البيضاء، 6 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
فنيو الكهرباء يجرون صيانة طارئة في البيضاء، 6 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
فنيو الكهرباء يجرون صيانة طارئة في البيضاء، 6 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
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