صيانة طارئة على خط كهرباء الساحل الغربي في سوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، إجراء صيانة طارئة على خط الساحل الغربي في سوسة.

وشملت الأعمال شد فرقة إدارة توزيع المرقب أسلاك مسافة 1500 متر ضغط عالٍ بدائرة توزيع سوسة، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق الشركة، وذلك لإصلاح الأعطال الكثيرة التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.