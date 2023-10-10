تركيب 6 أعمدة كهرباء في الفائدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تركيب ستة أعمدة كهرباء في منطقة الفائدية جنوب مدينة البيضاء.

وأوضحت الشركة في بيان، أن فرقة التركيبات بإدارة توزيع الساحل الغربي ركبت قاعدة محول بجميع مكوناتها وكذلك عوازل شد بواجهتين، وشد ملحقات 12 عازلا.

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وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق شركة الكهرباء؛ وذلك لإصلاح الأعطال التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في منطقة الفائدية، 10 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في منطقة الفائدية، 10 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)