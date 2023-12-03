  • Alwasat News
Atwasat

بصفته رئيس المجموعة العربية.. السني يراسل مجلس الأمن بسبب «هجمات الدبلوماسيين الإسرائيليين»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 01:24 مساء
بصفته رئيس المجموعة العربية.. السني يراسل مجلس الأمن بسبب «هجمات الدبلوماسيين الإسرائيليين»
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السني متحدثا أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين 16 أكتوبر 2023. (فيديو)
alwasat radio

وجّه ممثل ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر نوفمبر، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء الهجمات المستمرة التي يشنها كبار المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين على الأمم المتحدة ومسؤوليها، بما في ذلك خلال انعقاد عديد جلسات مجلس الأمن خلال الآونة الأخيرة.

وعبر رسالة مؤرخة في 28 نوفمبر الماضي، دعا السني إلى توقيف هذه الهجمات على الفور والمتواصلة على كبار مسؤولي الأمم المتحدة، ولا سيما الأمين العام ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. واعتبر السني هذه الهجمات «تقوض الجهود الأممية ووكالاتها، وتلقي بظلال من الشك على نزاهتها وفعاليتها».

- السني للأمم المتحدة: المجموعة العربية تحذر من أي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين 
- دعوات ليبية لمقاطعة بضائع الشركات المؤيدة للاحتلال 
- مجلس النواب يقر قانونًا يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني
- ليبيا في المرتبة الثانية بحجم المساعدات إلى غزة

ورأى الدبلوماسي الليبي، الذي كان يتحدث باسم المجموعة العربية، أن اعتداءات المسؤولين الإسرائيليين وادعاءاتهم التي لا أساس لها من الصحة تهدف إلى «ترهيب موظفي الأمم المتحدة، وإرغام وكالات الأمم المتحدة على الانحراف عن مهامها المتمثلة في الدعوة إلى السلام، ودعم الأبرياء المتضررين من الحرب التي شنتها إسرائيل على شعب غزة».كما أشاد السني بجهود الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في غزة، تقديرا لدورها في تخفيف المحن التي يواجهها السكان في هذه الظروف الإنسانية الأليمة، ولتمكينها إياهم من الحصول على الغذاء والدواء والضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

سفير الاحتلال الإسرائيلي يهاجم بيانا أمميا
وهاجم سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أمس السبت، بيانا نشرته منظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة دانت فيه ما أسماه «هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر». ورد أردان على بيان منظمة الأمم المتحدة للمرأة، إذ هاجم حقيقة أنه جاء بعد فترة طويلة من الزمن. وأضاف: عندما يتعلق الأمر بالنساء الإسرائيليات، فإن منظمة الأمم المتحدة للمرأة تلقي ظلالا من الشك وتشير إلى التحقيق في الأمر من قِبل هيئة معادية للسامية ومتحيزة أنشأها «مجلس حقوق الإنسان».

كما انضم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الإدانة، إذ قال: «سلوك منظمة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، منذ هجوم 7 أكتوبر أمر مشين». 

وأضاف: «الإعلان الذي صدر كان متساهلا ومتأخرا». ودعا كوهين رئيسة منظمة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة إلى الاستقالة من منصبها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن

ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»

الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»
«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»

«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»
«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة

«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة
ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر

ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر
العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ومجلس الدولة يطالب بـ«تشريعات»

العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ...
حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة

حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة
سقوط أحد صواريخ «القبة الحديدية» داخل «إسرائيل» (فيديو)

سقوط أحد صواريخ «القبة الحديدية» داخل «إسرائيل» (فيديو)
الهلال يقرر دخول الجماهير مجانًا في مباراته أمام مودرن فيوتشر المصري بالكونفدرالية غدًا

الهلال يقرر دخول الجماهير مجانًا في مباراته أمام مودرن فيوتشر المصري ...
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة

الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»
شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»

شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»
الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وحشية بخطط القتل الجماعي في غزة

الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وحشية بخطط القتل الجماعي في غزة
كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ألمانيا (شاهد)

تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ...
المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»

المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»
الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار

الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد وقفتين احتجاجيتين.. «اللواء 128 المعزز» يعلن القبض على مواطن من أوباري
بعد وقفتين احتجاجيتين.. «اللواء 128 المعزز» يعلن القبض على مواطن ...
بصفته رئيس المجموعة العربية.. السني يراسل مجلس الأمن بسبب «هجمات الدبلوماسيين الإسرائيليين»
بصفته رئيس المجموعة العربية.. السني يراسل مجلس الأمن بسبب «هجمات ...
بالصور.. حملة تطعيم موسعة ضد «الإنفلونزا الموسمية»
بالصور.. حملة تطعيم موسعة ضد «الإنفلونزا الموسمية»
بالصور.. نقل قطع أثرية من مدينة توكرة إلى بنغازي
بالصور.. نقل قطع أثرية من مدينة توكرة إلى بنغازي
المنفي يوجه بالالتزام بالرشد المالي والتوزيع العادل للإنفاق العام
المنفي يوجه بالالتزام بالرشد المالي والتوزيع العادل للإنفاق العام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 نوفمبر 2023)
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 ......
المزيد
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
عون يتهم مؤسسة النفط بارتكاب «مخالفة مالية صريحة» مع شركة في دبي
عون يتهم مؤسسة النفط بارتكاب «مخالفة مالية صريحة» مع شركة في......
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأحد 3 ديسمبر 2023)
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية ......
المنفي يوجه بالالتزام بالرشد المالي والتوزيع العادل للإنفاق العام
المنفي يوجه بالالتزام بالرشد المالي والتوزيع العادل للإنفاق ......
بالصور.. نقل قطع أثرية من مدينة توكرة إلى بنغازي
بالصور.. نقل قطع أثرية من مدينة توكرة إلى بنغازي...
المزيد