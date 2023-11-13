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مجلس النواب يقر قانونًا يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 10:06 مساء
مجلس النواب يقر قانونًا يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)
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أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون يجرِّم التعامل مع الكيان الصهيوني، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

جاء ذلك في بيان عقب استئناف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني مصباح دومة.

وقال بليحق إن المجلس ناقش المواد الخاصة بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957م، وصوَّت بالإجماع على إقرار هذا القانون.

وأضاف أن المجلس قرر مخاطبة مؤسسات الدولة كافة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للفلسطينيين في مواجهة ومجابهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة.

- ليبيا في المرتبة الثانية بحجم المساعدات إلى غزة

يذكر أن القانون رقم 62 لسنة 1957م، الذي أقره الملك إدريس نص على مقاطعة «إسرائيل»، سواء ما يتعلق بعقد أي اتفاق مع هيئات أو أشخاص مقيمين هناك، أو التعامل مع الشركات والمنشآت التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة لدى الاحتلال، بالإضافة إلى حظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات المصنوعة لدى الاحتلال الإسرائيلي أو المعاد شحنها إليها.

وفي نهاية أغسطس الماضي، كُشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، ما تسبب في إيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، والذي لم تُعلن نتائجه حتى الآن.

دعم ليبي للفلسطينيين
أظهرت ليبيا موقفًا داعمًا للشعب الفلسطيني خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وحلّت البلاد في المرتبة الثانية من حيث حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع بحمولة إجمالية بلغت 546.9 طن، خلف مصر التي قدمت 6944 طنا، بحسب بيانات لجمعية الهلال الأحمر المصري صادرة الجمعة الماضي.

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