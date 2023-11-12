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ليبيا في المرتبة الثانية بحجم المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 12:21 صباحا
ليبيا في المرتبة الثانية بحجم المساعدات إلى غزة
جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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أظهرت بيانات لجمعية الهلال الأحمر المصري أن ليبيا حلّت في المركز الثاني من حيث حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، بحمولة إجمالية بلغت 546.9 طن، خلف مصر التي قدمت 6944 طنا.

وقال الهلال الأحمر المصري إن إجمالي المساعدات الإنسانية إلى غزة التي وصلت العريش تجاوز 9262 طنا، من بينها 8495 طنا مقدمة من دول عربية، و767 طنا مقدمة من دول الأجنبية.

- حكومة الدبيبة ترسل شحنة مساعدات لأهالي غزة
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وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بـ412 طنا، وقطر رابعا بـ286 طنا، ثم تركيا بـ203 أطنان، وباكستان بـ165.6 طن، وروسيا بـ115 طنا، ثم الجزائر بـ104 أطنان، والبحرين بـ79 طنا.

في حين قدمت السعودية 33 طنا، والمغرب 25 طنا، والأردن 20.8 طن، والإمارات 13.5 طن، وتونس 12.5 طن.

مساعدات ليبية إلى غزة
وفي 6 نوفمبر الجاري، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إرسال شحنة مساعدات وإغاثة متكاملة، دعما لأهالي غزة بإشراف وزارة الدفاع وجهاز الطب العسكري.

كما أعلنت «القيادة العامة»، في 26 أكتوبر الماضي، إرسال «شحنة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة»، وفق ما نشره مكتب إعلام «القيادة العامة».

قائمة الدول المقدمة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، الجمعة 10 نوفمبر 2023 (الهلال الأحمر المصري)
قائمة الدول المقدمة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، الجمعة 10 نوفمبر 2023 (الهلال الأحمر المصري)
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