  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الدبيبة ترسل شحنة مساعدات لأهالي غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 01:26 صباحا
حكومة الدبيبة ترسل شحنة مساعدات لأهالي غزة
جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، إرسال شحنة مساعدات وإغاثة متكاملة إلى فلسطين دعمًا لأهالي غزة، بإشراف وزارة الدفاع وجهاز الطب العسكري.

ونشرت الحكومة صورًا عبر صفحتها على «فيسبوك» تظهرًا جانبًا من المساعدات المقدمة، والتي تحتوي على مواد إعاشة وإغاثة، سوء البطاطين ومولدات كهرباء.

شحنة مساعدات من القيادة العامة لأهالي غزة
وفي 26 أكتوبر المنقضي، أعلنت القيادة العامة إرسال «شحنة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة»، وفق ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة.

- القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
- الدبيبة يستنكر جريمة مستشفى المعمداني في غزة

وتتوالى حملات الدعم العربية والإسلامية المقدمة لأهالي قطاع غزة المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حربًا عنيفة منذ السابع من أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن وقوقع 10 آلاف و22 «شهيدا»، منهم 4104 أطفال و2601 سيدة و611 مسنا، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة بالقطاع أشرف القدرة.

غزة تحتاج مساعدات بـ1,2 مليار دولار
وعادةً ما تستقبل مصر المساعدات المقدمة من الدول الأخرى، لتقوم بالتنسيق لإدخالها عبر معبر رفح البري لتسليمها للجهات القائمة على توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع. والجمعة الماضية قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان.

جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال الإسرائيلي

وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال ...
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا

العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان

«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان
تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد

تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني

الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»

الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا

«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا
سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة

سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة

«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا

«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العابد يقترح 3 إجراءات لتأهيل الخريجين لسوق العمل
العابد يقترح 3 إجراءات لتأهيل الخريجين لسوق العمل
تسليم شاحنة تدخل سريع جديدة إلى مطار سبها
تسليم شاحنة تدخل سريع جديدة إلى مطار سبها
يلماز: الفريق الميداني التركي لا يزال يعمل في درنة
يلماز: الفريق الميداني التركي لا يزال يعمل في درنة
حكومة الدبيبة: إكمال تنفيذ 125 مدرسة وتسليم 45 أخرى قبل نهاية العام الجاري
حكومة الدبيبة: إكمال تنفيذ 125 مدرسة وتسليم 45 أخرى قبل نهاية ...
شاهد في برنامج «فلوسنا»: انخفاض سعر الدينار أمام الدولار.. إلى أين؟
شاهد في برنامج «فلوسنا»: انخفاض سعر الدينار أمام الدولار.. إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
حكومة الدبيبة ترسل شحنة مساعدات لأهالي غزة
حكومة الدبيبة ترسل شحنة مساعدات لأهالي غزة...
حكومة حماد تسلم مركزين صحيين في أجدابيا 6 شاحنات طبية
حكومة حماد تسلم مركزين صحيين في أجدابيا 6 شاحنات طبية...
بدء إعادة تهيئة موقع مسجد الميدان في الزاوية (صور)
بدء إعادة تهيئة موقع مسجد الميدان في الزاوية (صور)...
شاهد في برنامج «فلوسنا»: انخفاض سعر الدينار أمام الدولار.. إلى أين؟
شاهد في برنامج «فلوسنا»: انخفاض سعر الدينار أمام الدولار.. ......
حكومة الدبيبة: إكمال تنفيذ 125 مدرسة وتسليم 45 أخرى قبل نهاية العام الجاري
حكومة الدبيبة: إكمال تنفيذ 125 مدرسة وتسليم 45 أخرى قبل ......
المزيد