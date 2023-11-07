حكومة الدبيبة ترسل شحنة مساعدات لأهالي غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، إرسال شحنة مساعدات وإغاثة متكاملة إلى فلسطين دعمًا لأهالي غزة، بإشراف وزارة الدفاع وجهاز الطب العسكري.

ونشرت الحكومة صورًا عبر صفحتها على «فيسبوك» تظهرًا جانبًا من المساعدات المقدمة، والتي تحتوي على مواد إعاشة وإغاثة، سوء البطاطين ومولدات كهرباء.

شحنة مساعدات من القيادة العامة لأهالي غزة

وفي 26 أكتوبر المنقضي، أعلنت القيادة العامة إرسال «شحنة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة»، وفق ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة.

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وتتوالى حملات الدعم العربية والإسلامية المقدمة لأهالي قطاع غزة المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حربًا عنيفة منذ السابع من أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن وقوقع 10 آلاف و22 «شهيدا»، منهم 4104 أطفال و2601 سيدة و611 مسنا، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة بالقطاع أشرف القدرة.

غزة تحتاج مساعدات بـ1,2 مليار دولار

وعادةً ما تستقبل مصر المساعدات المقدمة من الدول الأخرى، لتقوم بالتنسيق لإدخالها عبر معبر رفح البري لتسليمها للجهات القائمة على توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع. والجمعة الماضية قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان.

جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأهالي غزة، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)