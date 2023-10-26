القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القيادة العامة، مساء اليوم الخميس، أنها باشرت «في إرسال الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية لمدّ يد العون إلى أهلنا في غزة»، وذلك تنفيذًا لتعليمات المُشير خليفة حفتر؛ وفق ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة.

وبث مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» فيديو يظهر متطوعين وشاحنات تعلق علم ليبيا وفلسطين لنقل المساعدات، فيما لم يتضح ما إن كان سيجري نقل تلك المساعدات جوًا من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى مطار العريش في شمال سيناء شرق مصر أم عبر الطريق البري.

- مجلس الدولة يناقش سبل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة

- «النواب» يدعو إلى وقف تصدير النفط للدول الداعمة «للكيان الصهيوني» حال استمرار المجازر في غزة

يأتي ذلك في إطار حملات الدعم العربية والإسلامية المقدمة لأهالي قطاع غزة المحاصرين من قبل قوات الاحتلال التي تشن حربًا عنيفة منذ السابع من أكتوبر الجاري، ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

واستشهد أكثر من 6 آلاف فلسطيني من سكان قطاع غزة جراء العدوان الغاشم لقوات الاحتلال، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، فيما لاتزال القوة الدولية عاجزة عن وقف الحرب التي ستدخل بعد غد أسبوعها الرابع.

متطوعون يقومون بتحميل شاحنات بالشحنة الأولى من المساعدات المقدمة من القيادة العامة لأهالي غزة. (فيديو نشرته القيادة العامة الخميس 26 أكتوبر 2023)