مجلس الدولة يناقش سبل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، سبل توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان غزة، الذين يواجهون حصارًا خانقًا وغارات إسرائيلية مكثفة يوميًا، أسفرت حتى الآن عن نحو 7 آلاف شهيد و19 ألف جريح.

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس برئاسة محمد تكالة، وحضور أعضاء المجلس والنائب الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر العبيدي ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك» بأن الجلسة ناقشت «ما يقترفه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، من قتل وتهجير قسري وإبادة جماعية وقطع للماء والكهرباء ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية»، مؤكدين «وقوف ودعم الشعب الليبي لإخوانهم في فلسطين حتى تحرير أراضيهم من الاحتلال الغاشم».

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مجلس الدولة يطالب بقطع العلاقات مع الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

وعلى غرار دعوة مماثلة من مجلس النواب، طالب أعضاء مجلس الدولة بقطع العلاقات مع الدول الداعمة «للكيان الصهيوني» وإيقاف تصدير الغاز والنفط لها، ومقاطعة منتجاتها وتعليق التعامل مع سفراء هذه الدول «حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على غزة».

وأمس الأربعاء، طالب مجلس النواب في بيان بمغادرة سفراء الدول الداعمة «للكيان الصهيوني المحتل» البلاد فورًا، ووقف تصدير النفط والغاز لها في حال استمرار المجازر في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ووصفه بأنه «حملة إبادة جماعية من قبل العصابات الصهيونية».

جانب من الجلسة الاستثنائية للمجلس الأعلى للدولة، الخميس 26 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من الجلسة الاستثنائية للمجلس الأعلى للدولة، الخميس 26 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من الجلسة الاستثنائية للمجلس الأعلى للدولة، الخميس 26 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من الجلسة الاستثنائية للمجلس الأعلى للدولة، الخميس 26 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)